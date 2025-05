I membri della Fed commentano l'economia e la politica monetaria degli Stati Uniti 💵

I futures sull'Indice del Dollaro Statunitense (USDIDX) sono in calo di circa lo 0,25% prima della pubblicazione del rapporto sui Non-Farm Payrolls (NFP). Nel frattempo, diversi funzionari della Federal Reserve hanno commentato lo stato dell'economia degli Stati Uniti e la politica monetaria. Di seguito sono riportate le osservazioni principali dalle loro dichiarazioni recenti. Dichiarazioni di Mary Daly Kugler (Fed): Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Apri un Conto Apri un Conto Demo Scarica la app mobile Scarica la app mobile A breve termine, potrebbe esserci un rallentamento economico.

Non è chiaro come si evolverà alla fine la politica commerciale.

Lo stato sano dell'economia ci dà il tempo per fare progressi sull'inflazione.

Finora, l'economia ha mostrato resilienza di fronte alle interruzioni.

Vedo rischi inflazionistici derivanti dalle tariffe.

È importante mantenere aspettative di inflazione stabili a lungo termine.

Gli scenari macroeconomici sono essenziali in un contesto di alta incertezza.

I dati sul PIL del primo trimestre hanno mostrato che l'economia reale rimane resiliente.

Il mercato del lavoro è stabile e continua a mostrare forza.

La politica monetaria attuale è moderatamente restrittiva.

Il mercato del lavoro statunitense rimane stabile e vicino alla piena occupazione. Dichiarazioni di Michael Barr (Fed): I dati sul PIL del primo trimestre contenevano alcune anomalie.

Finora, i dati indicano un'economia forte e una bassa disoccupazione.

La crescita economica è stata forte nell'ultimo anno e continua a esserlo.

L'incertezza legata alle tariffe aumenta il rischio di inflazione più alta e di crescita più lenta.

L'intelligenza artificiale potrebbe richiedere ai responsabili politici di rivedere il tasso naturale di disoccupazione.

La Fed potrebbe trovarsi in una posizione difficile se sia l'inflazione che la disoccupazione aumentano simultaneamente.

La politica monetaria è attualmente ben posizionata per adattarsi man mano che le condizioni evolvono. Dichiarazioni di Thomas Barkin (Fed): Le tariffe porteranno a una maggiore inflazione negli Stati Uniti e a una crescita economica più bassa sia a livello domestico che internazionale, a partire dalla fine di quest'anno.

Le prospettive economiche sono offuscate dalle politiche commerciali che hanno aumentato l'incertezza, danneggiato i consumatori e indebolito il sentiment delle imprese.

Sono preoccupato che le tariffe porteranno a un aumento della disoccupazione.

