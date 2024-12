I membri della Fed hanno commentato l'economia statunitense e i tassi di interesse della Fed🗽Waller segnala un taglio dei tassi di 25 pb a dicembre

Ieri, i membri della Fed John Williams, Christopher Waller e Raphael Bostic hanno commentato sull’economia degli Stati Uniti e sulla politica monetaria. Waller ha indicato di supportare un taglio dei tassi di 25 punti base a dicembre, mentre Bostic considera la politica attuale della Fed ancora restrittiva. Complessivamente, i commenti sono stati da colomba, con Williams che ha segnalato una continua tendenza disinflazionistica come scenario di base. La coppia EURUSD guadagna oggi lo 0,26%. Ecco i punti salienti dei loro interventi. Williams della Fed Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Registrati per un conto reale PROVA UNA DEMO Scarica la app mobile Scarica la app mobile Mi aspetto che l'inflazione continui a scendere gradualmente verso il 2%.

Il mercato del lavoro non sarà probabilmente una fonte di inflazione più alta.

La politica monetaria rimane in una posizione restrittiva.

Le decisioni della Fed dipenderanno dai dati in arrivo.

Le prospettive per l’economia e la politica restano altamente incerte.

Mi aspetto un PIL USA al 2,5% quest’anno, potrebbe essere più alto.

Prevedo un tasso di disoccupazione tra il 4% e il 4,25% nei prossimi mesi.

Mi aspetto un’inflazione USA intorno al 2,25% per il 2024.

I progressi sull'inflazione potrebbero essere irregolari.

L’economia USA è in buona posizione, il mercato del lavoro è solido, in equilibrio. Waller della Fed Il mercato del lavoro è finalmente in equilibrio, dobbiamo cercare di mantenerlo così.

Non sono molto contento dell’aumento dell’inflazione, ma non voglio reagire eccessivamente.

I dati recenti hanno sollevato preoccupazioni che i progressi sull’inflazione stiano rallentando significativamente sopra il 2%.

I futures sui tassi d’interesse USA alzano leggermente la probabilità di un taglio di 25 punti base a questo mese al 70%.

La direzione del tasso di politica monetaria nel medio termine è chiaramente in discesa.

La politica monetaria rimane significativamente restrittiva.

C'è ancora molta strada da fare per ridurre il tasso di politica monetaria a livello neutrale, mi aspetto che i tagli continuino nel prossimo anno.

Sono incline a supportare un taglio a dicembre.

La curva dei rendimenti può essere invertita per ragioni valide se i mercati pensano che l’inflazione e, di conseguenza, i tassi saranno più bassi in futuro.

Il framework dell’obiettivo di inflazione media era molto retrospettivo e si è esaurito molto velocemente. Bostic della Fed Dobbiamo aspettare di vedere come le politiche tariffarie o altre politiche della nuova amministrazione influenzeranno l’economia; man mano che le condizioni cambiano, la politica monetaria si adatterà .

L’economia è solida, vicina alla stabilità dei prezzi con il mercato del lavoro al massimo dell’occupazione.

Penso ancora che il tasso di politica sia restrittivo.

I contatti dicono che non c'è molta pressione per assumere, ma non c’è nemmeno l’aspettativa che il mercato del lavoro si indebolisca.

Il mio scenario di base è che l'inflazione rimanga sulla strada giusta per raggiungere il 2%.

Non vado alla riunione di dicembre con la sensazione che l'esito sia predeterminato, i dati in arrivo saranno importanti; tengo le opzioni aperte.

È ancora una domanda aperta quanto velocemente e di quanto i tassi debbano essere abbassati per mantenere l’inflazione in calo evitando danni eccessivi al mercato del lavoro.

I rischi per l’inflazione e gli obiettivi sull’occupazione sono sostanzialmente in equilibrio, giustificando un movimento verso una politica monetaria neutrale.

Ci sono incertezze sulla salute del mercato del lavoro, ma le analisi suggeriscono che stia raffreddandosi in modo ordinato.

Non credo che i progressi sull’inflazione si siano fermati, anche se sono stati irregolari.

I dati e i contatti suggeriscono che la crescita economica sta rallentando e il potere di determinare i prezzi continua a diminuire. EURUSD (D1) Â Fonte: xStation5

