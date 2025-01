I mercati sanguinano a causa della forte PFN📉

L'US500 scende dell'1,6% mentre i rendimenti del Tesoro aumentano vicino al 5% Oggi, le azioni statunitensi sono scese bruscamente, con l'US 500 (S&P 500) che ha registrato un calo dell'1,6%, poiché il rapporto sui posti di lavoro di dicembre, più forte del previsto, ha costretto gli investitori a rivedere le loro aspettative sui tagli dei tassi della Federal Reserve nel 2024. La reazione del mercato ha annullato i guadagni iniziali del 2025, mentre i rendimenti dei Treasury sono aumentati, con il rendimento dei titoli a 30 anni che ha brevemente toccato il 5%. Punti salienti: Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Registrati per un conto reale PROVA UNA DEMO Scarica la app mobile Scarica la app mobile L'S&P 500 scende dell'1,6%, avvicinandosi al supporto tecnico chiave della media mobile a 100 giorni

I rendimenti dei Treasury a 30 anni superano brevemente la soglia del 5%

I trader di swap riducono le aspettative di tagli dei tassi per il 2024 a 30 punti base

Il settore della Tecnologia guida i cali, con un -2,54% Reazione del mercato Il solido rapporto sui posti di lavoro di dicembre, che ha mostrato 256.000 nuovi posti e una disoccupazione scesa al 4,1%, ha innescato una vendita generalizzata del mercato. Il settore dell'energia è rimasto l'unico punto positivo, mentre tutti gli altri settori hanno registrato cali, con la Tecnologia e i Finanziari che hanno visto le perdite più consistenti, rispettivamente del -2,54% e del -2,31%.  Turbamenti nel Mercato dei Titoli di Stato Il mercato dei Treasury ha visto una notevole volatilità , poiché i dati sui posti di lavoro più forti del previsto hanno intensificato la vendita globale di obbligazioni. Il rendimento dei titoli a 30 anni ha superato il 5% prima di ritirarsi, mentre il rendimento dei titoli a 10 anni ha continuato la sua tendenza al rialzo. Gli acquirenti di obbligazioni ora ripongono le loro speranze nel dato sull'inflazione di settimana prossima (CPI) per fermare la discesa. Il mercato degli swap ha spostato le aspettative per il primo taglio dei tassi della Fed da luglio a ottobre, sebbene gli analisti osservino che l'attenzione della Fed su misure alternative dell'inflazione potrebbe ancora consentire un allentamento della politica, ma con tempistiche ritardate.  Curva dei Rendimento dei Treasury USA. Fonte: Bloomberg Movimenti Azionari Notabili Delta Air Lines (DAL.US) è balzata del 9,8% dopo aver previsto il miglior anno finanziario di sempre, con una crescita del fatturato nel primo trimestre del 7-9%. Le azioni delle compagnie assicurative sono crollate a causa delle preoccupazioni per gli incendi in California, con Mercury General che è scesa del 20%. Nvidia (NVDA.US) è scesa del 3% a causa dell'opposizione alle nuove restrizioni sulle esportazioni di chip, mentre Walgreens (WBA.US) è salita del 22% dopo aver superato le aspettative del primo trimestre con vendite pari a 39,46 miliardi di dollari. Prospettiva Cauta di Wall Street I principali analisti stanno rivedendo le loro tempistiche sui tagli dei tassi, con Ellen Zentner di Morgan Stanley che ha sottolineato che anche i dati sull'inflazione di settimana prossima potrebbero non essere sufficienti a spingere la Fed ad agire nel breve periodo. Lindsay Rosner di Goldman Sachs Asset Management ha evidenziato che i tagli dei tassi di gennaio sono ormai esclusi, con l'attenzione che si sposta sulla riunione di marzo.  Tagli di Tasso Impliciti negli Stati Uniti. Fonte: Bloomberg US500 (Intervallo D1) L'indice US500 si sta avvicinando a un livello di supporto critico rappresentato dalla media mobile semplice a 100 giorni di 5861, che si allinea con la banda inferiore di Bollinger e il livello di ritracciamento Fibonacci del 23,6%. L'RSI sta seguendo una tendenza al ribasso, riflettendo un indebolimento del momentum, mentre il MACD si sta allargando verso il basso, indicando una crescente pressione ribassista. Una rottura di questo livello potrebbe accelerare il movimento verso il basso, mentre un rimbalzo potrebbe offrire un sollievo temporaneo ai rialzisti. Fonte: xStation

