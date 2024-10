I produttori di chip in calo per preoccupazioni sulle vendite di iPhone 16📉

Segnali preoccupanti dal mercato degli smartphone colpiscono Apple e i suoi fornitori Segnali preoccupanti dal mercato degli smartphone stanno facendo scendere non solo il prezzo delle azioni Apple, che oggi perde oltre il 3%, ma stanno avendo ripercussioni anche sulle azioni dei suoi principali fornitori. I produttori di chip che riforniscono l'azienda stanno infatti subendo forti ribassi oggi. Le prenotazioni preliminari per l'ultimo iPhone mostrano un deterioramento della domanda rispetto allo scorso anno. Secondo l'analista di settore Ming-Chi Kuo, la stima delle prenotazioni per la serie iPhone 16 è di circa 37 milioni di unità (-12,7% rispetto alle prenotazioni della serie iPhone 15). Il calo più significativo riguarda i modelli Pro e Pro Max, con una stima di -27% e -16% su base annua, rispettivamente. Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Registrati per un conto reale PROVA UNA DEMO Scarica la app mobile Scarica la app mobile Inoltre, il tempo di attesa stimato per l'iPhone 16 Pro si è ridotto di quasi 9 giorni rispetto al suo predecessore dell'anno scorso, con un calo di quasi il 33%. Da un lato, questo potrebbe rappresentare un miglioramento dal punto di vista dell'offerta di nuovi iPhone, ma nell'attuale situazione di mercato, è più probabile uno scenario di minore domanda per i prodotti Apple. Un fattore che potrebbe scoraggiare la propensione dei clienti ad acquistare prodotti Apple in pre-ordine è il ritardo nell'introduzione di Apple Intelligence, che non sarà disponibile al momento del lancio. Poiché l'introduzione dell'intelligenza artificiale doveva essere uno dei principali miglioramenti dei nuovi modelli, alcuni clienti potrebbero non sentire l'esigenza di acquistare un nuovo modello a breve e preferire attendere l'introduzione della nuova tecnologia. Le preoccupazioni sulla domanda di prodotti Apple stanno avendo un impatto negativo sui prezzi delle azioni dei suoi fornitori. Broadcom (AVGO.US), che si occupa della produzione dei chip che ricevono le frequenze 5G nei nuovi iPhone, sta perdendo il 2,6% oggi. Cirrus Logic (CRUS.US), i cui componenti vengono utilizzati nelle fotocamere degli ultimi iPhone, sta perdendo anch'essa, con un calo di oltre il 6,6%. Qorvo (QRVO.US) (-8%), Skyworks (SWKS.US) (-7%) e Micron (MU.US) (-5%) registrano anch'esse forti ribassi. Grafico Broadcom (D1) Il prezzo delle azioni Broadcom, dopo i forti rialzi registrati dall'inizio di ottobre 2023, è entrato in una fase di consolidamento laterale delimitata nel punto più ampio da sopra dal livello di circa $176 e da sotto da circa $129. Osservando la geometria e la tendenza al consolidamento del prezzo, il calo di oggi potrebbe innescare un ridimensionamento del titolo della società fino a circa $142. Prima di questo, il supporto per il prezzo delle azioni potrebbe essere il livello di circa $150 stabilito dalla media mobile esponenziale a 100 giorni (EMA100 - la linea azzurra chiara sul grafico). Source: xStation

