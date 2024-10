I titoli del trasporto container guadagnano 📈Maersk aumenta del 4%

Le misure di "stimolo" annunciate oggi dalla PBoC durante una conferenza a Pechino stanno migliorando i sentimenti intorno a asset ciclici come le azioni di spedizione di container, come Maersk (MAERSKB.DK), Hapag-Lloyd (HLAG.DE), ZIM (ZIM.US) e operatori di dry bulk come Star Bulk Carriers (SBLK.US), che guadagna quasi il 4% nel pre-market statunitense. Il miglioramento dei sentimenti intorno alla seconda economia mondiale sta risvegliando alcuni asset "dormienti". Oggi possiamo anche osservare l'aumento del Brent Crude (OIL) e dei metalli industriali, come rame, alluminio e zinco. Inoltre, le aziende minerarie come Antofagasta (ANTO.UK), Rio Tinto (RIO.UK) e Anglo-American (AAL.UK) stanno salendo oggi, dominando l'indice FTSE britannico.

La Banca Popolare Cinese ha annunciato la riduzione dei tassi e molteplici politiche orientate ai consumatori e al mercato azionario, inviando ai gestori di fondi globali il segnale che la Cina è determinata a raggiungere la crescita del PIL e a rafforzare la domanda nell'economia nazionale. Inoltre, l'allentamento aggressivo della politica monetaria da parte della Federal Reserve statunitense e i tagli dei tassi da parte della Banca Centrale Europea hanno migliorato i sentimenti intorno alle azioni degli operatori marittimi pro-ciclici. Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Registrati per un conto reale PROVA UNA DEMO Scarica la app mobile Scarica la app mobile I prezzi di spedizione per i container standard da 40 piedi sono diminuiti; tuttavia, il settore della spedizione non ha reagito, poiché le tariffe più basse sono state influenzate principalmente dai prezzi del petrolio in calo e dal rilassamento delle tensioni geopolitiche. Quest'anno il rally del WCI non è stato guidato da una domanda in crescita, ma piuttosto da condizioni solide nelle economie sviluppate e da fattori di rischio. Fonte: Drewry MAERSKB.DK

Il prezzo delle azioni di Maersk è aumentato oggi, superando l'EMA200, situata a 11284 DKK. La prossima importante zona di resistenza si trova ora a 12607 DKK, al ritracciamento di Fibonacci del 61,8% dell'onda rialzista dal 2020. Source: xStation5

