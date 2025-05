Il cacao rimbalza del 2,5% sopra i 9.100 dollari, sostenuto dalla debolezza del dollaro USA

I future sul cacao (COCOA) stanno sovraperformando tutte le altre materie prime agricole scambiate sulle borse ICE e CBOT oggi. Dopo essere scesi due volte sotto i 9.000 dollari per tonnellata, i compratori hanno recuperato questo livello chiave, spingendo i prezzi verso i 9.100 dollari e testando i recenti massimi locali. La debolezza del dollaro statunitense continua a sostenere la spinta rialzista del mercato del cacao, mentre il miglioramento delle condizioni meteo in Africa non è stato sufficiente a mantenere una correzione al ribasso. Il deprezzamento del dollaro ha innescato una possibile ricopertura di posizioni short sui contratti cacao. Fondamentali contrastanti nel mercato del cacao Il quadro generale dei fondamentali del mercato del cacao rimane misto: Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Apri un Conto Apri un Conto Demo Scarica la app mobile Scarica la app mobile Il miglioramento del clima in Africa occidentale ha favorito le coltivazioni in Costa d’Avorio e Ghana , aumentando il potenziale dell’offerta.

Hershey e Mondelez hanno riportato un calo delle vendite nel primo trimestre, citando i prezzi elevati del cacao e i dazi come causa della contrazione della domanda.

Le scorte di cacao monitorate dall’ICE nei porti statunitensi sono risalite ai massimi da 7 mesi , segnalando un miglioramento dell’offerta.

Le esportazioni di cacao della Nigeria sono aumentate del 24% su base annua a marzo , contribuendo alle preoccupazioni sull’eccesso di offerta globale.

Problemi di qualità nel raccolto intermedio della Costa d’Avorio hanno portato alcuni trasformatori a rifiutare i fagioli di cacao.

Le esportazioni di cacao della Costa d’Avorio hanno rallentato, con un aumento inferiore rispetto ai mesi precedenti, alimentando dubbi sull’offerta.

La domanda globale di cacao si è dimostrata resiliente: le macinazioni del Q1 in Nord America, Europa e Asia sono calate meno del previsto . Tuttavia, le azioni del grande trasformatore globale Barry Callebaut (BARN.CH) restano vicine ai minimi pluriennali .

Rabobank prevede un calo del 9% nella resa del raccolto intermedio in Costa d’Avorio a causa delle piogge tardive .

L’ International Cocoa Organization (ICCO) prevede un surplus globale di 142.000 tonnellate metriche per il 2024/25, il primo in quattro anni. Nella stagione 2023/24, il deficit era stato di 441.000 tonnellate , il più alto da oltre 60 anni.

La previsione del raccolto di cacao del Ghana è stata ridotta del 5% a causa di problemi climatici, sostenendo così i prezzi. Analisi tecnica (Intervallo M30) Il grafico mostra un potenziale incrocio rialzista degli indicatori MACD e RSI, vicini a livelli di ipercomprato. I prezzi sono saliti sopra le medie mobili EMA50 ed EMA200, suggerendo un ritorno a una tendenza rialzista. Il rimbalzo è anche supportato da una figura di doppio minimo intorno agli 8.500 dollari per tonnellata. Oltre ai contratti sul cacao, anche il caffè registra guadagni. Fonte: xStation5

