Il caffè perde il 4% a causa delle previsioni di pioggia in Brasile📉 Cafebras e Atlantica chiedono protezione fallimentare

I futures del caffè hanno interrotto oggi la loro serie di tre sessioni negative, registrando un calo di oltre il 4%. Nei giorni scorsi, i prezzi del caffè erano aumentati a causa delle preoccupazioni per il calo della produzione in Brasile, dove la persistente siccità sta esacerbando i timori riguardo alle future raccolte. Oltre a un cambiamento graduale nelle previsioni meteo, anche le proiezioni aggiornate e significativamente più alte della produzione in Uganda stanno contribuendo al calo dei prezzi. Inoltre, i prezzi del caffè stanno scendendo poiché i commercianti brasiliani Atlantica e Cafebras hanno chiesto la protezione contro il fallimento. Il crollo dei principali commercianti di caffè come Cafebras e Atlantica potrebbe esercitare una pressione al ribasso sui prezzi per vari motivi, tra cui la potenziale liquidazione delle scorte per ripagare i debiti, il che aumenta l’offerta, e la chiusura forzata di posizioni lunghe utilizzate per coprire le consegne. Le previsioni meteo, che prevedono un aumento graduale delle precipitazioni la prossima settimana, potrebbero ulteriormente limitare i guadagni dei prezzi, a meno che le previsioni non cambino o le precipitazioni non siano insufficienti. Secondo il World Weather Service, nelle ultime giornate sono stati osservati brevi acquazzoni e temporali nelle regioni produttrici di caffè. Tuttavia, le condizioni di terreno secco rimangono la tendenza dominante, sebbene le temperature non siano state eccessivamente alte. Nel frattempo, le carte meteo indicano che nelle ultime 18 ore la regione chiave produttrice di caffè di Minas Gerais ha ricevuto poca o nessuna pioggia. Inoltre, i livelli di umidità del suolo nella parte meridionale della regione sono scesi al loro punto più basso in sette anni. Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Registrati per un conto reale PROVA UNA DEMO Scarica la app mobile Scarica la app mobile D’altra parte, l'Uganda—pur essendo un esportatore di caffè più piccolo rispetto al Brasile—si aspetta che le esportazioni totali raggiungano 8,2 milioni di sacchi quest’anno, secondo i dati del governo. Questo dato è significativamente più alto rispetto ai 6,9 milioni di sacchi stimati dal USDA a settembre dello scorso anno, traducendosi in un’ulteriore offerta imprevista di 86.000 tonnellate che entra nel mercato. COFFEE (Intervallo H1) Il calo dei prezzi si è rallentato intorno al livello di ritracciamento del 23,6% di Fibonacci dell’impulso rialzista recente, mentre gli indicatori RSI e MACD segnalano una dominanza ribassista. Secondo Sucden Financial, gli indicatori tecnici suggeriscono che il mercato stia surriscaldandosi dopo gli ultimi guadagni. Inoltre, il calo nel numero di contratti attivi nel mercato delle opzioni potrebbe contribuire ad aumentare la volatilità dei prezzi a causa della ridotta liquidità . Fonte: xStation5

