⌚Il cambio GBPUSD guadagna terreno in vista della decisione della BoE

La Banca d'Inghilterra dovrebbe mantenere i tassi invariati, con il prossimo taglio posticipato all'anno prossimo Si prevede ampiamente che la Bank of England mantenga oggi i tassi di interesse al 4%. Potrebbe anche segnalare una riduzione del ritmo del suo programma di quantitative tightening (QT), passando da 100 miliardi a 65 miliardi di sterline all’anno. Questa mossa sarebbe una risposta ai rendimenti dei titoli di Stato eccessivamente elevati e all’inflazione persistente, che resta al di sopra dell’obiettivo della banca centrale. La decisione sarà annunciata alle 13:00 CET (12:00 BST). Rendimenti elevati rappresentano un rischio per i mercati Dall’ultima riunione del Monetary Policy Committee (MPC), il rendimento dei bond britannici a 30 anni è aumentato significativamente. Sebbene parte di questo aumento rifletta trend globali, fattori domestici — tra cui preoccupazioni sulla situazione fiscale e sulla composizione della domanda di debito — hanno contribuito al picco.

La BoE stima che il QT possa aggiungere 15-25 punti base ai rendimenti dei bond a 10 anni, creando un rischio per la liquidità di mercato e per l’efficacia del suo programma di vendita di asset. Di conseguenza, è probabile un rallentamento nella riduzione del bilancio, con la possibilità di una sospensione completa del QT in una fase successiva. Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Apri un Conto Scarica la app mobile Scarica la app mobile Inflazione persistentemente alta resta un problema L’inflazione CPI nel Regno Unito ad agosto si è attestata al 3,8%, in linea con le proiezioni dell’MPC ma ancora ben al di sopra del target. Un aspetto positivo è stata la diminuzione dell’inflazione dei servizi al 4,7%, sebbene questo livello rimanga comunque elevato. Nonostante i segnali di rallentamento della crescita (PIL Q2 +0,3%), i dati cumulativi suggeriscono che il processo di disinflazione potrebbe durare più a lungo del previsto. Ciò supporta la politica di mantenere i tassi di interesse invariati. Secondo Bloomberg, il prossimo taglio dei tassi potrebbe non avvenire prima della primavera dell’anno prossimo, una prospettiva che potrebbe rafforzare la sterlina. UK inflation is rising and remains high, despite a slowdown in wage growth. Source: Bloomberg Finance LP, XTB Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Apri un Conto Scarica la app mobile Scarica la app mobile Il primo taglio dei tassi pienamente scontato è previsto per aprile del prossimo anno. Fonte: Bloomberg Finance LP GBP/USD a un livello tecnico chiave Oggi la coppia GBP/USD sta testando il livello 1,3650, il suo prezzo di chiusura più alto dal 7 luglio. La sterlina guadagna terreno insieme al dollaro in indebolimento, a seguito della decisione della Fed di ieri. Un ulteriore indebolimento del dollaro e un retest di 1,19 su EUR/USD potrebbero portare la coppia a testare i massimi locali di luglio vicino a 1,3700. Tuttavia, se il tono della BoE dovesse essere percepito come accomodante oggi, è possibile un ritorno verso il livello di supporto a 1,36.

