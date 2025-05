Il dollaro statunitense guadagna l'1,6% grazie all'accordo tra Regno Unito e Stati Uniti

Trump ha detto: è meglio uscire e comprare azioni adesso Il presidente Trump ha presentato giovedì un nuovo accordo commerciale rivoluzionario con il Regno Unito, rafforzando il sentiment degli investitori e spingendo l’S&P 500 in rialzo di circa l’1,5%. L’accordo riduce le barriere per le esportazioni statunitensi mantenendo una tariffa di base del 10%. I punti salienti includono: Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Apri un Conto Apri un Conto Demo Scarica la app mobile Scarica la app mobile Corsie preferenziali per le merci americane alla dogana britannica

Maggior accesso al mercato per esportazioni agricole USA, tra cui manzo ed etanolo

Fino a 100.000 veicoli prodotti nel Regno Unito ammessi negli Stati Uniti con una tariffa del 10% (rispetto al precedente 27,5%)

Ingresso senza dazi per motori e parti di aereo Rolls-Royce

Una compagnia aerea britannica si impegna ad acquistare 10 miliardi di dollari in aerei Boeing «Questo accordo rafforzerà il commercio tra i nostri paesi, non solo proteggerà ma creerà posti di lavoro, ampliando l’accesso al mercato», ha dichiarato il primo ministro britannico Keir Starmer, intervenuto all’annuncio via telefono. Il Segretario al Commercio Howard Lutnick ha affermato che l’accordo proteggerà “decine di migliaia di posti di lavoro” nel settore automobilistico britannico. Marchi di lusso come Jaguar Land Rover, McLaren e Aston Martin potrebbero trarne importanti benefici. Il presidente Trump ha sottolineato che questo accordo non sarà un modello per altri paesi: «È un numero basso, hanno fatto un buon affare. Altri, alcuni, pagheranno molto di più.» Nel frattempo, proseguono i negoziati con la Cina: il Segretario al Tesoro Scott Bessent e il rappresentante commerciale Jamieson Greer iniziano questa settimana i colloqui formali. I dazi del 145% sui beni cinesi restano in vigore durante le trattative. Il presidente ha anche lanciato un messaggio agli investitori, affermando: «Se il Congresso approverà una legge per estendere i tagli fiscali, oltre a tutti questi accordi commerciali che stiamo portando avanti, il Paese raggiungerà un livello tale che… fareste bene a uscire e comprare azioni ora.» US100 (D1) Il Nasdaq 100, rappresentato dall’US100, scambia sopra il livello dei 20.000 punti, in corrispondenza del ritracciamento di Fibonacci al 38,2%. I rialzisti puntano a ritestare le medie mobili a 200 e 100 giorni, mentre i ribassisti cercheranno di spingere l’indice sotto i 19.195 — livello chiave che in precedenza aveva innescato un trend rialzista — con un target vicino al ritracciamento del 61,8%. L’RSI rimane sopra la soglia dei 48,5, livello che storicamente ha segnalato un ritorno del momentum rialzista una volta superato. Nel frattempo, il MACD sta iniziando ad allargarsi, il che potrebbe confermare una posizione favorevole ai rialzi.

Fonte: xStation.

