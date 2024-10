Il dollaro statunitense scende

I dati confermeranno i tagli della Fed sui tassi di 50 punti❓ Oggi alle 13:30 (CET) conosceremo i dati sulle vendite al dettaglio degli Stati Uniti. Dopo un forte rimbalzo a luglio, si prevede un rallentamento ad agosto, dovuto alla debolezza delle vendite di auto. Tuttavia, come dimostrano i dati degli ultimi 30 anni, le vendite al dettaglio sono rimbalzate 3-4 mesi dopo il primo taglio dei tassi di interesse. I dati giustificheranno la necessità di un taglio più ampio? Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Registrati per un conto reale PROVA UNA DEMO Scarica la app mobile Scarica la app mobile I dati di agosto mostreranno quasi certamente un calo delle vendite al dettaglio, date le cifre delle vendite nel settore automobilistico. Vale anche la pena ricordare il rimbalzo abbastanza forte delle vendite complessive a luglio, che ha portato a una base abbastanza alta. I dati di oggi dovrebbero mostrare non solo un calo più forte delle vendite complessive, ma anche un calo delle vendite sottostanti per garantire che la Fed tagli i tassi di interesse di 50 punti base. Quali sono le nostre aspettative di mercato prima della lettura di oggi?

Si prevede che le vendite al dettaglio caleranno dello 0,2% m/m rispetto a luglio, quando le vendite sono aumentate dell'1,0% m/m. Si prevede che le vendite reali caleranno dello 0,3% m/m.

Si prevede che le vendite principali (escluse le vendite di auto) aumenteranno dello 0,2% m/m, con un precedente aumento dello 0,4% m/m. In termini reali, le vendite principali dovrebbero aumentare dello 0,1% m/m.

Si prevede che il gruppo di controllo (che esclude cibo, auto, carburanti e materiali da costruzione) aumenterà dello 0,3% m/m e dello 0,1% m/m in termini reali.

Bloomberg Economics sottolinea che le vendite al dettaglio in genere sono rimbalzate per 3-4 mesi dopo che la Fed ha effettuato il suo primo taglio dei tassi di interesse. Tassi di interesse più bassi sulle carte di credito e sui prestiti al consumo dovrebbero portare a un leggero recupero nei consumi. Le vendite nominalmente sono aumentate dell'1,0% m/m recentemente. Realisticamente, tuttavia, abbiamo avuto un rimbalzo dopo diversi mesi di stagnazione. A causa dell'alta base di luglio, le vendite ora si prevede che caleranno: nominalmente e realmente. Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB.

Most sales categories (except food) are expected to show slower-than-normal sales. Source: Bloomberg Finance LP Come reagirà il mercato? Il mercato sta ora prezzando una probabilità superiore al 70% di un taglio dei tassi di interesse di 50 punti base da parte della Fed. I dati dovrebbero peggiorare significativamente rispetto alle aspettative di oggi per spingere la probabilità oltre l'80%. Un calo delle vendite complessive è piuttosto probabile, ma una sorpresa senza variazioni rispetto al mese precedente sarebbe un segno di forte sentiment del consumatore, che potrebbe avere un impatto positivo sul dollaro. Si noti, tuttavia, che i cambiamenti nel mercato valutario oggi saranno piuttosto limitati, guardando avanti all'evento molto importante di domani. L'EURUSD sta aumentando moderatamente oggi in attesa dei dati. La coppia si è ritirata solo leggermente dopo la pubblicazione di dati estremamente deboli dalla Germania sul sentimento degli analisti e degli investitori. Dati più forti (nessun cambiamento rispetto al mese precedente) potrebbero portare la coppia a ritirarsi nelle vicinanze del livello di 1,1100. D'altra parte, se le vendite principali non aumentassero contrariamente alle aspettative, sarebbe un segno di forte debolezza nel pubblico statunitense, che probabilmente porterebbe a un aumento tra 1,1160-1,1180. Fonte: xStation5

