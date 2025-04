⏬Il petrolio WTI si prepara alla recessione

Il greggio WTI al livello più basso da febbraio 2021 in risposta ai dazi reciproci Il petrolio continua il suo forte calo dopo la sessione di ieri, durante la quale il WTI è sceso sotto i 60 dollari al barile. Attualmente, i prezzi si attestano sotto i 58 dollari al barile, anche se durante la sessione asiatica si erano spinti ancora più in basso. In un momento della giornata, il petrolio aveva perso quasi il 3%, ma il calo si è ridotto ora a circa -0,5%. Il sentiment inizialmente positivo della sessione di ieri è stato neutralizzato dall’annuncio di Trump di un ulteriore dazio del 50% sulla Cina. Di conseguenza, l’aliquota totale sui prodotti cinesi raggiungerà il 104%. È probabile che ciò causerà un drastico calo degli scambi tra Cina e Stati Uniti nei prossimi mesi, con un conseguente impatto negativo sulla domanda di petrolio da parte del secondo maggiore consumatore mondiale di questo prodotto. Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Registrati per un conto reale PROVA UNA DEMO Scarica la app mobile Scarica la app mobile Aumentano anche le preoccupazioni per l’impennata dei rendimenti negli Stati Uniti. Si ipotizza che si tratti di una reazione della Cina sotto forma di vendita massiccia di debito statunitense. In passato era già stato segnalato che alcune recenti mosse USA puntavano ad abbassare i rendimenti. Al momento, i rendimenti dei titoli trentennali stanno salendo oltre il 3%. Va inoltre ricordato che l’OPEC+ ha in programma un aumento della produzione a partire da inizio aprile, anche se, ai prezzi attuali, non è da escludere una reazione del cartello. È importante sottolineare che il livello dei 60 dollari è critico per molti produttori mondiali, compresi quelli di shale oil, poiché il costo marginale di estrazione dello shale oil negli Stati Uniti si aggira tra i 60 e i 65 dollari al barile. Goldman Sachs avverte che non si può escludere uno scenario in cui il prezzo del petrolio scenda a 40 dollari al barile nel corso dell’anno.

