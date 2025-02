Il segretario al Tesoro americano Bessent commenta l'economia americana 🗽USDIDX taglia le prime perdite

Il Segretario al Tesoro degli Stati Uniti Bessen commenta oggi sull'economia statunitense e le tariffe. Ecco il riassunto. Inoltre, il presidente del Messico Sheinbaum ha dichiarato che il paese è vicino a un 'accordo' con gli Stati Uniti entro il prossimo martedì. Segretario al Tesoro degli Stati Uniti Scott Bessent Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Registrati per un conto reale PROVA UNA DEMO Scarica la app mobile Scarica la app mobile Stilerò un elenco di settori che necessitano di catene di approvvigionamento sicure, inclusi chip e medicinali.

I fondi australiani hanno uno status privilegiato con il CFIUS. Sostengo un rapporto deficit-fiscale/PIL del 3%.

Le normative bancarie hanno spinto il prestito verso un sistema finanziario non regolamentato, ma non vedo un problema di stabilitĂ .

Il mio obiettivo è ridurre la spesa e allentare la politica monetaria contemporaneamente.

I posti di lavoro nel governo non generano una crescita salariale reale a lungo termine.

Trump vuole diversificare le fonti e la lavorazione dei minerali critici, l'Australia può giocare un ruolo.

A proposito della relazione commerciale con l'Australia, Bessent ha detto: "Finora tutto bene."

Esamineremo le barriere non tariffarie della Cina e le politiche monetarie nell'analisi delle tariffe reciproche.

La Cina ha veramente bisogno di piĂą consumi (...) la Cina probabilmente continuerĂ ad aggiungere squilibri economici.

Il piano di debito pubblico è ben posizionato per diversi trimestri.

I premi sui tassi a lungo termine dovrebbero contrarsi man mano che il mercato acquisisce fiducia nel profilo fiscale a lungo termine del governo degli Stati Uniti.

Sto prestando particolare attenzione al rendimento dei titoli di stato decennali, credo che le politiche di Trump dovrebbero ridurlo.

Le tariffe sono una fonte importante di entrate e possono aiutare a gestire gli squilibri nelle altre economie.

Le tariffe sono un componente essenziale nella strategia e possono aumentare la capacitĂ industriale degli Stati Uniti.

Dobbiamo trasferire la crescita economica dal governo al settore privato.

I dati degli Stati Uniti suggeriscono che la salute finanziaria è concentrata nella parte alta dello spettro economico.

L'economia statunitense è fragile sotto la superficie a causa della spesa eccessiva da parte dell'amministrazione Biden. Presidente del Messico Sheinbaum Non ci sono stati conflitti commerciali con gli Stati Uniti che potrebbero far deragliare un possibile accordo prima della scadenza delle tariffe la prossima settimana.

Il mio piano B rimane in vigore nel caso in cui il governo degli Stati Uniti imponga tariffe sui beni messicani la prossima settimana. Mi prefiggo di concludere un accordo sulle tariffe con gli Stati Uniti entro il prossimo martedì.

Il mio governo continua a dialogare con il governo degli Stati Uniti su sicurezza e commercio, con una settimana di tempo prima della scadenza per la pausa delle tariffe. CEO di BofA, Moynihan Il credito privato non è stato testato in periodi di stress.

La BofA prevede nessun ulteriore taglio dei tassi quest'anno o nel prossimo anno.

Le normative non dovrebbero oscillare con le amministrazioni statunitensi. Indice del dollaro statunitense (USDIDX) L'Indice del Dollaro USA si è ripreso dopo le perdite, alimentato dalla lettura inferiore alle aspettative della fiducia dei consumatori di febbraio negli Stati Uniti.  Fonte: xStation5

