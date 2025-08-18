In attesa di Jackson Hole

Nulla sta cambiando Per il momento i mercati azionari continuano il loro trend rialzista con molta lentezza, il Nikkei nella notte fa nuovi massimi annuali e si avvicina al 45% di rendimento dai minimi di aprile. I mercati americani ed europei rimangono sostanzialmente nelle stesse condizioni tecniche che abbiamo visto nel corso delle scorse settimane, senza cambiamenti degni di nota. Attenzione ai titoli di Stato con il Bund che ha raggiunto un nuovo massimo di rendimento al 2,78% con una forte accelerazione al rialzo dei rendimenti insieme al titolo francese. Oro e petrolio, trend invariati, tutto procede secondo tecnica.



JACKSON HOLE



Dal 21 al 23 agosto attenzione al simposio di Jackson Hole dove é atteso Powell che dovrebbe parlare nella giornata di venerdí, nel corso del pomeriggio europeo. Ovviamente gli occhi sono puntati sulle sue parole in quanto potremmo assistere ad un primo taglio dei tassi nella giornata del 17 settembre, i tagli successivi potrebbero dipendere direttamente dai dati del mercato del lavoro che potrebbero essere determinanti per la politica monetaria della Fed.



TITOLI DI STATO EUROPEI E RENDIMENTI IN SALITA



Attenzione alla forte accelerazione al rialzo dei rendimenti dei titoli di Stato europei, in special modo di Germania e Francia. Osservando pero l'andamento di tutti i titoli, si puó notare come i titoli di Stato di Italia e Grecia siano rimasti sostanzialmente invariati, in pratica é come se non avessero minimamente assecondato il movimento dei Bund e degli Oat. Per il momento quindi questo movimento é da considerarsi come un movimento tecnico dei singoli titoli e non come un movimento sistemico che coinvolge l'obbligazionario governativo nella sua totalitá.



AZIONARIO ANCORA SENZA PAUSE



