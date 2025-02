Inflazione Germania e Pil UK

Dax Fuori Controllo

Per la mattinata odierna attesa per il Pil Uk e l'inflazione in Germania, il tutto dopo una giornata molto movimentata sui mercati dove abbiamo visto un crollo fulmineo delle quotazioni sull'uscita dell'inflazione Usa che di fatto esce al di sopra delle aspettative al 3%. Un dato che ha mosso il mercato facendo emergere come basti un vuoto di compratori sull'uscita del dato per far stornare le quotazioni degli indici, poi la reazione da "Buy the dip", oramai una consuetudine. Oggi in uscita molti dati, nella mattina Pil Uk e Inflazione Germania.



INFLAZIONE USA, CAMBIA POCO



L'inflazione Usa é salita al di sopra delle aspettative, dal 2,9% al 3%, un dato che di fatto ha mosso parecchio il mercato é che lancia l'allarme per cui la Fed non solo non taglierebbe piú i tassi, bensí potrebbe alzarli nel corso dei prossimi mesi. Quest'ultima considerazione é alquanto superficiale ed allarmistica visto il fatto che l'inflazione nel suo complesso sta scendendo da due anni e non vediamo forti accelerazioni al rialzo che facciano pensare ad un cambiamento radicale della politica monetaria. Osservando il grafico dell'inflazione si puó notare palesemente come il breve recupero dell'inflazione é praticamente irrilevante rispetto all'andamento complessivo del dato.



In verde la zona di recupero dell'inflazione, irrilevante rispetto al resto della serie dei dati - Fonte: Tradingview - David Pascucci



DAX FUORI CONTROLLO



L' indice tedesco sale senza pause, prova solamente un ritracciamento nella giornata di ieri sull'uscita dell'inflazione Usa, poi il gran recupero fulmineo che non ha visto altro che il proseguimento del rialzo verso livelli ancor piú elevati andando a fare nuovi massimi assoluti. A gennaio il rendimento dell'indice é stato di circa il 9%, a febbraio siamo a circa un 3%, da inizio anno siamo ad un 12% di rendimento, un qualcosa che non ci si attende dopo due anni con rendimenti a doppia cifra. Una pausa sarebbe piú che meritata per questo rialzo ma le dinamiche tecniche non mentono, si continua a salire fino a prova contraria



EURUSD E GBPUSD RECUPERANO



Euro e Sterlina recuperano contro il dollaro americano e si portano di nuovo su livelli di guardia per una potenziale inversione definitiva contro il biglietto verde. EurUsd sopra 1,04, GbpUsd a ridosso di 1,25, il mercato non vuole al momento un dollaro forte. Attenzione perché a breve usciranno i dati sul Pil Uk e sull'inflazione in Germania, dati che potrebbero muovere il mercato giá dal pre-apertura del cash europeo. Questa settimana per il valutario potrebbe confermare le inversioni di queste due majors contro il dollaro.