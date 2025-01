Oggi trimestrali banche Usa Oggi escono i primi dati dell'inflazione per la settimana, stamani per gli Uk e oggi pomeriggio l'inflazione Usa, dati separati da altre due singole inflazioni europee che fanno riferimento a Francia e Spagna, dati anticipatori del dato ultimo di venerdí sull'inflazione europea. Occhio alle reazioni del mercato obbligazionario e del mercato valutario che potrebbero risentire della volatilitá dei dati in uscita oggi, tutti dati che non vedono cali dell'inflazione.



INFLAZIONE UK E USA. INFLUISCE DICEMBRE?



Questo dato in uscita oggi e riferito al mese di dicembre potrebbe essere influenzato in modo determinante dalla stagionalitá relativa alla chiusura dell'anno e all'aumento dei consumi dovuti alle festivitá natalizie, pertanto un dato non proprio veritiero circa lo stato di salute generico dell'economia. Questo non vale solo per gli Usa ma anche per tutte le altre aree economiche che vedranno l'uscita dell'inflazione, quindi anche l'Europa nel suo complesso. Cosí come per il tasso di disoccupazione Usa uscito scorsa settimana, un dato positivo ma che di fatto non ha sorpreso molto in quanto proprio gli ultimi mesi dell'anno di configurano come mesi positivi per i consumi rispetto al resto dell'anno. Non aspettiamoci quindi grandi sconvolgimenti in negativo su questi dati, anzi aspettiamoci tutti dati in linea con le stime, gennaio da questo punto di vista é un mese di transizione per quanto riguarda la lettura dei dati macro. Inflazione Uk prevista stabile al 2,6% mentre Inflazione Usa prevista in aumento dal 2,7% al 2,9%, il tutto mentre ieri abbiamo visto l'uscita dei dati PPI che sono saliti ma al di sotto delle aspettative.



NIKKEI NEGATIVO. ATTENZIONE AD EURO E OBBLIGAZIONI



Di nuovo in negativo il Nikkei che va a testare i minimi della giornata di ieri, mentre EurUsd rialza la testa nella serata di ieri ritornando al di sopra di 1,03 mentre GbpUsd ritorna a 1,22. Il cambio UsdJpy testa per l'ennesima volta 158 tornando poi indietro, in questo momento a ridosso dei 157,50. Le obbligazioni stanno proseguendo il loro sentiero rialzista sui rendimenti, una corsa che potrebbe vedere la sua fine a breve viste le correlazioni tra tassi di interesse a breve, medio e lungo termine a livello storico. Il decennale Usa supera da qualche settimana i rendimenti dei titoli a 2 anni, questa condizione é sempre stata preludio a discese dei rendimenti nel futuro, accompagnate ovviamente da un ciclo di taglio dei tassi che al momento la Fed fa finta di non vedere.



OGGI TRIMESTRALI BANCHE



Tra gli altri eventi del mercato di oggi, l'uscita in pre-market Usa delle trimestrali bancarie di JpMorgan, Wells Fargo, Blackrock e Citigroup. Vedremo oggi se effettivamente ci sará stato l'effetto del taglio dei tassi Usa di settembre sui conti dell'ultimo trimestre dello scorso anno.

