L'argento scivola del 3% dopo il tentativo di raggiungere il massimo storico📉Modello doppio massimo?

I prezzi dell’argento all’inizio dell’anno hanno avviato una nuova e forte onda rialzista, spingendo il metallo da circa 70 dollari fino a quasi 82 dollari, avvicinandosi al massimo storico di fine dicembre 2025. Tuttavia, da ieri è iniziata una fase correttiva, con l’argento in calo di circa il 5% dal massimo locale a quota 78 dollari, faticando a mantenere il momentum al di sopra della media mobile esponenziale a 50 periodi (EMA50, linea arancione). L’RSI si colloca attualmente poco sotto 45, mentre il MACD segnala un potenziale incrocio ribassista. L’open interest sull’argento al 30 dicembre ammontava a 157.391 contratti, indicando un mercato attivo ma non surriscaldato in termini di posizioni complessive aperte.

Il segmento Managed Money (grandi speculatori) detiene 29.100 contratti long e 15.092 contratti short, per una posizione netta lunga di circa +14.000 contratti.

Su base settimanale, nell’ultima settimana di dicembre i fondi hanno ridotto l’esposizione, chiudendo 5.926 contratti long e aumentando contemporaneamente le posizioni short di 1.674 contratti. I Commercials (Producer/Merchant/Processor/User) detengono invece solo 4.680 contratti long a fronte di 30.754 contratti short, con una posizione netta corta di circa 26.000 contratti. Nell’ultima settimana, i Commercials hanno ulteriormente ridotto le posizioni long di 1.153 contratti e incrementato gli short di 692 contratti, vendendo sulla forza del mercato. La differenza di posizionamento tra Managed Money e Commercials risulta quindi evidente: i fondi rimangono netti long e puntano su prezzi più elevati, mentre gli operatori di copertura (produttori) sono fortemente short. Storicamente, questa configurazione sull’argento tende a manifestarsi più spesso nelle fasi avanzate di un trend rialzista piuttosto che all’inizio. Nel complesso, il report CoT indica che esiste ancora potenziale per ulteriori rialzi, ma l’asimmetria del rischio favorisce sempre più i Commercials, rendendo il mercato più vulnerabile a una correzione o a una fase di consolidamento prolungata. Sul fronte opposto, la concentrazione delle posizioni short è attualmente elevata, con i quattro maggiori operatori che controllano il 28,4% dell’open interest totale sul lato short. Dal punto di vista tecnico, il grafico dell’argento mostra una potenziale formazione ribassista di doppio massimo in area superiore a 80 dollari l’oncia, che ora rappresenta il principale livello di resistenza. Un supporto significativo è individuabile in prossimità della EMA200 sul grafico orario, intorno a 76 dollari l’oncia. ARGENTO (timeframe H1)

Fonte: xStation5

