L'USDIDX ritesta i minimi degli ultimi 4 anni 📉

Il dollaro USA perde terreno nonostante i solidi dati macroeconomici statunitensi🗽 Il dollaro statunitense sta attualmente perdendo terreno rispetto alla maggior parte delle principali valute, nonostante la pubblicazione di dati solidi sulla produzione e sui consumi. EUR/USD è in rialzo di quasi lo 0,5%,

USD/PLN è in calo di oltre lo 0,3%. Una reazione di mercato di questo tipo potrebbe suggerire che gli investitori stiano speculando sempre più sulla possibilità di un taglio dei tassi più aggressivo da parte della Fed rispetto a quanto precedentemente previsto dal consenso. Tuttavia, questa visione potrebbe essere messa in dubbio dal fatto che non si osservano movimenti corrispondenti nei Treasury statunitensi. Sia Donald Trump che Scott Bessent segnalano che la Fed dovrebbe iniziare a ridurre i tassi di interesse. Dati macro USA di oggi Produzione industriale USA mensile (MoM) ad agosto: 0,1% (Previsione -0,1%, Precedente -0,1%)

Produzione manifatturiera USA MoM: 0,2% (Previsione -0,2%, Precedente 0,0%)

Tasso di utilizzo della capacità: 77,4% (Previsione 77,4%, Precedente 77,5%)

Vendite al dettaglio USA ad agosto: +0,6% vs 0,2% prev. e 0,5% precedente

Vendite al dettaglio core USA MoM: 0,7% (Previsione 0,4%, Precedente 0,3%)

Prezzi all’esportazione USA MoM: 0,3% (Previsione 0,1%, Precedente 0,1%)

Prezzi all’importazione USA MoM: 0,3% (Previsione -0,2%, Precedente 0,4%)

Indice del mercato immobiliare NAHB USA: 32 (Previsione 33, Precedente 32)

Inventari delle imprese USA MoM: 0,2% vs 0,2% prev. e 0,2% precedente USDIDX (intervallo D1)

Come possiamo vedere, i futures sull’US Dollar Index (USDIDX) perdono lo 0,5%, testando nuovamente i minimi pluriennali. Fonte: xStation5

