Tasso Disoccupazione Usa al 4,3%, NFP a 130k. Boom Economico?

Tasso di disoccupazione Usa al 4,3%, tasso di disoccupazione U6 cala a 8% mentre i Nonfarm Payrolls a 130k unitá. Cosa sta succedendo e cosa si nasconde dietro questi numeri.

Calo Disoccupazione Usa sostenibile?

Un calo che sorprende ed esce al 4,3%, cosí come scende la disoccupazione U6 a 8%. Un forte calo che non coincide assolutamente con le tendenze di molti altri dati che abbiamo a disposizione da tempo. Basti pensare al report Challenger che di recente ha presentato i tagli di posti di lavoro a gennaio, oltre le 108.000 unitá, il peggior gennaio dal 2009, dalla fine della crisi dei mutui-subrpime post Lehman Brothers. La tendenza dei tagli di posti di lavoro é preoccupante, il numero di tagli é il peggiore dalla pandemia, nel 2025 abbiamo superato 1,2 milioni di posti di lavoro stando al report Challenger. Anche altri indicatori come i Jolts peggiorano vistosamente, l'ultimo dato ha visto un calo di circa mezzo milione di posti di lavoro vacanti, gli Adp hanno toccato piú volte livelli sotto lo zero nel corso del 2025, eventi visti solamente in concomitanza con forti crisi del mercato del lavoro. La risposta di questi dati sorprendenti in positivo arriva proprio dal comunicato del Bls che specifica che "gli aggiustamenti annuali del controllo della popolazione verranno rilasciati a marzo", quindi i dati sulla popolazione aggiornati, cruciali per il calcolo del tasso di disoccupazione, verranno rilasciati al prossimo dato. "In questo data release sono state utilizzate le stime degli aggiustamenti demografici di gennaio 2025", in pratica é stato fatto un data release con dati "vecchi" di un anno. Questo potrebbe essere il motivo di questa enorme discrepanza tra quello che vediamo sui dati del Bls e quello che vediamo su altri dati occupazionali.

NFP Positivi, ma arriva l'ennesima revisione negativa

Nonfarm Payrolls a 130k, dato sorprendentemente positivo che toglie momentaneamente la negativitá degli ultimi dati usciti nel 2025. Una vera e propria illusione considerando il fatto che i dati ufficiali sono quelli delle revisioni, come ad esempio quella di novembre 2025 pubblicata oggi e che vede -23k unitá in meno rispetto al dato iniziale di novembre attestando il dato a 41k unitá. Per il 2025 abbiamo un record, quello di non aver mai visto una revisione positiva. Altra aggiunta importante é quella relativa alle stime annuali dei Nfp, in quanto é stata rivista la stima di marzo 2025 da 584k unitá a 181k unitá, ben 400.000 posti di lavoro in meno. In sostanza, i Nfp rimangono positivi, ma il ritmo delle revisioni continua ad essere negativo. In pratica la situazione peggiora e i dati che vediamo uscire in prima battuta risultano inaffidabili in quanto rivisti in negativo in quasi l'80% dei casi a partire dalle revisioni del 2023.