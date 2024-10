La Fed Logan ha espresso commenti piuttosto aggressivi sulla politica monetaria statunitense

I membri del FOMC, tra cui Logan, hanno commentato oggi sulla politica monetaria degli Stati Uniti e sui tagli ai tassi, segnalando che il rischio inflazionistico potrebbe temperare i sentimenti e le indicazioni "dovish" della Fed.

Logan ha sottolineato che la spesa e la crescita economica più forti del previsto rappresentano un rischio al rialzo per l'inflazione. Ha avvertito che un ulteriore allentamento ingiustificato delle condizioni finanziarie potrebbe squilibrare la domanda rispetto all'offerta. Inoltre, il tasso neutro dei fondi federali rimane incerto; i cambiamenti strutturali nell'economia potrebbero significare che questo tasso sia più elevato rispetto ai livelli pre-pandemia.

La Fed sta monitorando attentamente i rischi inflazionistici legati alle catene di approvvigionamento, alla geopolitica e agli scioperi nei porti. Sebbene l'economia statunitense sia forte e stabile, ci sono significative incertezze riguardo alle prospettive future. Con il raffreddamento del mercato del lavoro, esiste il rischio che questo rallenti oltre quanto necessario per riportare l'inflazione al 2%.

Logan ha affermato che i progressi nell'inflazione sono stati ampi; il mercato del lavoro si è raffreddato, ma rimane sano. I rischi al rialzo per l'inflazione indicano che la Fed non dovrebbe affrettarsi a ridurre i tassi. Le recenti tendenze nell'inflazione per l'abitazione e per altri servizi principali sono incoraggianti e ci si aspetta che scendano nel tempo. Una politica meno restrittiva aiuterà a evitare un raffreddamento eccessivo del mercato del lavoro.

Logan ha supportato la decisione della Fed di iniziare a normalizzare la politica con un taglio del tasso di riferimento. Tuttavia, continua a vedere un rischio significativo che l'inflazione possa rimanere sopra l'obiettivo del 2% della Fed. Ridurre il tasso di politica monetaria in modo graduale permetterebbe di valutare l'efficacia delle misure restrittive adottate. Normalizzare gradualmente la politica consente alla Fed di bilanciare al meglio i rischi legati al mercato del lavoro, sottolineando che la politica non è predeterminata e la Fed deve rimanere flessibile.

Questo materiale è una comunicazione di marketing ai sensi dell'Art. 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92 / CE e la direttiva 2011/61 / UE (MiFID II). La comunicazione di marketing non è una raccomandazione di investimento o informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio e direttive della Commissione 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e regolamento delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per le disposizioni tecniche per la presentazione obiettiva di raccomandazioni di investimento o altre informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento e per la divulgazione di particolari interessi o indicazioni di conflitti di interessi o qualsiasi altra consulenza, anche nell'ambito della consulenza sugli investimenti, ai sensi della legge sugli strumenti finanziari del 29 luglio 2005 (ad es. Journal of Laws 2019, voce 875, come modificata). La comunicazione di marketing è preparata con la massima diligenza, obiettività, presenta i fatti noti all'autore alla data di preparazione ed è priva di elementi di valutazione. La comunicazione di marketing viene preparata senza considerare le esigenze del cliente, la sua situazione finanziaria individuale e non presenta alcuna strategia di investimento in alcun modo. La comunicazione di marketing non costituisce un'offerta di vendita, offerta, abbonamento, invito all'acquisto, pubblicità o promozione di strumenti finanziari. XTB S.A. non è responsabile per eventuali azioni o omissioni del cliente, in particolare per l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari. XTB non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi perdita o danno, anche senza limitazione, eventuali perdite, che possono insorgere direttamente o indirettamente, intrapresa sulla base delle informazioni contenute in questa comunicazione di marketing. Nel caso in cui la comunicazione di marketing contenga informazioni su eventuali risultati relativi agli strumenti finanziari ivi indicati, questi non costituiscono alcuna garanzia o previsione relativa ai risultati futuri. Le prestazioni passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri, e chiunque agisca su queste informazioni lo fa interamente a proprio rischio.