La Settimana della Disoccupazione USA

Oggi Labor Day in USA Si apre settembre con il labor day in Usa, giornata festiva che prevede la chiusura del cash Usa cosí come sará chiuso il London Stock Exchange. Mese che si apre quindi a velocitá ridotta, ma di fatto un mese che si apre come sempre con la prima settimana incentrata sui dati del mercato del lavoro in Usa, dati cruciali per il destino dei mercati. Questa é la settimana del tasso di disoccupazione USA e dei tanto discussi Nonfarm Payrolls, dati fondamentali per i futuri tagli dei tassi da parte della Fed.



ATTESA PER LA DISOCCUPAZIONE USA



Secondo le stime degli analisti, la disoccupazione Usa dovrebbe salire dal 4,2% al 4,3%, un rialzo di poco conto considerando la permanenza del dato attorno a quest'area da piú di un anno, una situazione veramente incredibile considerando anche gli altri dati del mercato del lavoro come il report Challenger o i Nonfarm Payrolls, questi ultimi oggetto di polemiche di non poco conto. Proprio i Nfp sono stati la causa del licenziamento di Erica McEntrafer del BLS, un licenziamento dovuto essenzialmente dalle revisioni dei dati che risultano molto lontane dai dati flash che escono in prima battuta. In effetti dal 2023 ben oltre il 70% dei dati Nfp é stato rivisto in negativo nella loro revisione definitiva, pertanto il metodo di rilevazione dei dati potrebbe risultare alquanto inaffidabile, infatti i dati del mercato del lavoro saranno ulteriormente rivisti il 9 settembre, prossima settimana.



TASSI DI INTERESSE FED VERSO ULTERIORI TAGLI?



Il peggioramento dei dati del lavoro, situazione che ancora non abbiamo visto in modo netto, potrrebbe portare ad ulteriori tagli da parte della Fed rispetto a quello giá preventivati per il 2025. In sostanza per dicembre si attendono 3 tagli da 0,25%, un peggioramento della dinamica dei dati del lavoro potrebbe essere assolutamente fondamentale per vedere ulteriori tagli da parte della Fed. Un peggioramento di questi dati, accompagnato eventualmente da un'inflazione in calo per via dell'aumento della disoccupazione, potrebbe portare la Fed ad una serie di tagli aggressivi e un veloce peggioramento di questi dati potrebbe portare all'attuazione di una politica di tagli molto aggressiva.



SITUAZIONE TECNICA



Chiusure mensili alquanto controverse per i mercati azionari, con Dax e Eurostoxx che chiudono sotto i massimi dei mesi precedenti, mentre altri indici come Ftse Mib o Ibex sembrano ancora in slancio verso l'alto. Per quanto riguarda la situazione tecnica su base settimanale, sembra proprio che i mercati azionari potrebbero iniziare ad indebolirsi, cosi come vediamo su Bitcoin che alla fine del mese chiude con una performance negativa, aprendo l'ipotesi di un ribasso. Per il momento la sua situazione tecnica non é cambiata molto, cosí come sull'obbligazionario che non vede grandi movimenti dei rendimenti verso il basso.



