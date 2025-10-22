La sterlina estende le perdite a causa dell'indice dei prezzi al consumo del Regno Unito più debole del previsto 🇬🇧 📉

Regno Unito – Dati sull’inflazione di settembre:

CPI: effettivo 3,8% a/a; previsione 4,0% a/a; precedente 3,8% a/a;

CPI: effettivo 0,0% m/m; precedente 0,3% m/m;

Core CPI: effettivo 3,5% a/a; previsione 3,7% a/a; precedente 3,6% a/a;

Core CPI: effettivo 0,0% m/m; previsione 0,2% m/m; precedente 0,3% m/m;

PPI Input: effettivo -0,1% m/m; previsione 0,3% m/m; precedente 0,8% m/m;

PPI Output: effettivo 0,0% m/m; previsione 0,2% m/m; precedente 0,5% m/m.

Il principale contributore all’inflazione britannica (CPI) di settembre 2025 è stato il settore dei trasporti, che ha esercitato il maggiore impatto al rialzo sia sull’indice CPI che sul CPIH annuale. Questo effetto è stato in parte compensato dai contributi negativi di ricreazione e cultura, e di alimentari e bevande analcoliche. L’inflazione core è rimasta elevata, con i servizi che continuano a crescere più rapidamente dei beni.

Nonostante le persistenti pressioni dal settore dei servizi, il dato complessivamente più debole del previsto ha attenuato i timori di una posizione aggressiva da parte della Bank of England. Dopo la pubblicazione dei dati, il cambio GBPUSD è sceso dello 0,3%, scivolando al di sotto delle medie mobili esponenziali a 10 e 30 ore (gialla e viola chiaro) e tornando nella zona di consolidamento osservata tra il 10 e il 15 ottobre.

Fonte: xStation5