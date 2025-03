Le azioni Heico sono aumentate del 14% dopo che il forte rapporto sugli utili ha schiacciato le aspettative di Wall Street sul segmento della difesa📈

Le azioni di Heico Corp. (HEI.US), azienda attiva nel settore aerospaziale e della difesa, sono aumentate ieri di quasi il 14% nonostante una vendita generale del mercato, poiché l'azienda ha riportato guadagni superiori alle aspettative, con un impressionante aumento del suo business principale nei settori della difesa e dell'industria aerospaziale commerciale. Prima del rapporto, Wall Street si aspettava che il settore della difesa della compagnia rallentasse, dopo i risultati più deboli del trimestre precedente. Il rapporto trimestrale di Heico ha dimostrato che le aspettative degli analisti erano errate. Guadagni di Heico per il primo trimestre fiscale 2025 (quarto trimestre del 2024)

Fatturato aumentato del 15% su base annua, raggiungendo un record di 713,2 milioni di dollari, rispetto ai 618,7 milioni di un anno fa. Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Registrati per un conto reale PROVA UNA DEMO Scarica la app mobile Scarica la app mobile Utile netto aumentato del 46% su base annua, raggiungendo un record di 168 milioni di dollari, pari a 1,20 dollari per azione diluita, rispetto ai 114,7 milioni di dollari e 0,82 dollari per azione dell’anno precedente. Utile operativo aumentato del 26% su base annua, con il flusso di cassa in aumento dell'82% su base annua, pari a 203 milioni di dollari, rispetto a 111,7 milioni di dollari l'anno scorso. EBITDA aumentato del 22% su base annua, raggiungendo 273,9 milioni di dollari, rispetto a 224 milioni di dollari un anno fa. Guadagni per segmento di business

Le vendite del Flight Support Group sono aumentate del 15% su base annua, con una crescita organica del 13%. Utile operativo aumentato del 22% su base annua, raggiungendo 166,1 milioni di dollari, rispetto ai 136,1 milioni di dollari dell’anno scorso. Il margine operativo è aumentato al 23,3%, rispetto al 22% dell’anno scorso. Le vendite dell'Electronic Technologies Group sono aumentate del 16% su base annua, raggiungendo 330,3 milioni di dollari, con una crescita organica dell'11%. L’utile operativo è aumentato del 38% su base annua, raggiungendo 76,5 milioni di dollari, rispetto a 55,3 milioni di dollari un anno fa. Il margine operativo è salito al 23,1%, rispetto al 19,3% dell’anno scorso. Forza del business di Heico

L'azienda ha investito circa 255 milioni di dollari in acquisizioni durante il primo trimestre fiscale del 2025, mantenendo rapporti di leva stabili, con il debito netto rispetto all'EBITDA che è aumentato leggermente da 2,04x a 2,08x. La divisione Flight Support di HEICO ha mantenuto una notevole sequenza di crescita negli ultimi anni, beneficiando di una congiuntura di dinamiche industriali. Le compagnie aeree stanno affrontando un utilizzo record degli aerei, persistenti ritardi nella produzione degli aerei—particolarmente da parte di Boeing—e una flotta globale in invecchiamento che richiede una manutenzione più frequente. Di conseguenza, molte compagnie aeree stanno optando sempre più per i pezzi di ricambio approvati dalla FAA di HEICO, invece delle più costose alternative OEM, per gestire l'aumento dei costi di manutenzione nel contesto delle sfide inflazionistiche più ampie.

La crescita organica del 15% nei componenti di ricambio del mercato secondario evidenzia la capacità dell'azienda di acquisire quote di mercato dalle OEM. Inoltre, Heico ha informato di aver firmato un contratto commerciale esclusivo con il gigante industriale statunitense Honeywell, relativo ai servizi e all’utilizzo dei pezzi di ricambio di Boeing (BA.US). Nel settore della difesa e dello spazio, la divisione Electronic Technologies di HEICO ha riportato un aumento del 38% dell'utile operativo grazie a una crescita delle vendite del 16%. Con il bilancio della difesa degli Stati Uniti che ha raggiunto 886 miliardi di dollari per l'anno fiscale 2024 e i paesi della NATO che stanno aumentando le spese militari, la domanda di componenti tecnologici avanzati rimane robusta. A differenza dell'aviazione commerciale, i contratti di difesa offrono generalmente entrate stabili e a lungo termine con margini attraenti, posizionando HEICO per una crescita sostenuta. Inoltre, HEICO ha investito 255 milioni di dollari in questo trimestre in aziende di nicchia con tecnologie proprietarie, migliorando ulteriormente il suo portafoglio di prodotti.

Nonostante le continue interruzioni della catena di approvvigionamento che colpiscono il settore aerospaziale, la capacità di HEICO di espandere i margini in entrambi i segmenti di business riflette una forte esecuzione operativa. Wall Street ha accolto con euforia il rapporto sugli utili. Heico (Intervallo D1)

Le azioni dell'azienda sono aumentate sopra l'EMA200 dopo la più grande vendita dal mercato ribassista del 2022. Source: xStation5

