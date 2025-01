🔴L'EURUSD perde lo 0,3% in vista della decisione della Fed

La Federal Reserve americana deciderà oggi alle 20:00🗽 Il dollaro USA si rafforza mentre l'US100 recupera le perdite di inizio settimana in vista della decisione sui tassi d'interesse della Federal Reserve di oggi.

Sotto la pressione del dollaro USA, la coppia EURUSD perde quasi lo 0,3%, scendendo sotto il livello di 1,04 in vista della decisione della Federal Reserve degli Stati Uniti, programmata per le 19:00 GMT, e del discorso di Powell alle 19:30 GMT. Si avvicina la prima decisione della Fed dell'anno

La prima decisione sui tassi d'interesse della Federal Reserve dell'anno è sotto i riflettori! Sebbene il mercato sia quasi certo al 100% che i tassi rimarranno invariati, la comunicazione riguardante i cambiamenti futuri della politica potrebbe essere cruciale. La Fed manterrà la sua posizione sui tagli dei tassi, o i rischi legati all'inflazione prevarranno, segnalando una pausa più lunga del previsto? Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Registrati per un conto reale PROVA UNA DEMO Scarica la app mobile Scarica la app mobile Anche se l'annuncio di oggi potrebbe spostare l'attenzione dalla recente volatilità delle azioni tecnologiche e dall'incertezza che circonda Donald Trump, il presidente della Fed, Jerome Powell, potrebbe comunque trovarsi a dover rispondere a domande su questi temi durante la conferenza stampa. Cosa aspettarsi dalla Fed?

La Federal Reserve ha tagliato i tassi di interesse nelle sue ultime tre riunioni, riducendo i tassi di un totale di 100 punti base. Tuttavia, la riunione di dicembre ha segnato un cambiamento nel tono, poiché è emersa l'incertezza riguardo alle tendenze dell'inflazione. La Fed riconosce un solido mercato del lavoro e un continuo recupero economico, suggerendo che ulteriori tagli dei tassi potrebbero essere ritardati per un periodo più lungo. Pertanto, si prevede che la Fed mantenga il tasso di riferimento invariato al 4,5%, una mossa che è stata chiaramente segnalata nelle comunicazioni precedenti. Nonostante le recenti dichiarazioni dovish da parte dei funzionari della Fed e una leggera pressione da parte di Trump, la probabilità di tagli imminenti dei tassi rimane bassa. I dati di Bloomberg suggeriscono che il primo taglio completo dei tassi di quest'anno è attualmente previsto per giugno. Al momento, non si prevede un taglio dei tassi nel breve periodo, con il primo taglio previsto per giugno. La comunicazione più dovish della Fed ha portato a aspettative di quasi due tagli completi dei tassi nel 2024, in linea con la proiezione del dot plot della Fed di dicembre. Se la dichiarazione della Fed di oggi dovesse risultare più hawkish del previsto, il dollaro potrebbe recuperare completamente le recenti perdite. Attualmente, non c'è praticamente alcuna possibilità di un taglio dei tassi, con il primo previsto per giugno di quest'anno. A causa dell'ammorbidimento della comunicazione, ora vengono prezzati quasi due tagli completi dei tassi per quest'anno, in linea con il grafico dei dot pubblicato a dicembre.

Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB Le aspettative sui tassi si stanno stabilizzando, mentre il dollaro si è indebolito recentemente. Se l'incontro di oggi dovesse avere un tono ancora più hawkish rispetto all'ultimo, c'è la possibilità che il dollaro recuperi completamente le sue perdite.

Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB Approfondimenti sui recenti dati economici degli Stati Uniti

Forza del mercato del lavoro:

I Nonfarm Payrolls (NFP) di dicembre sono stati molto più forti del previsto, con 265K contro i 165K attesi (227K a novembre). Il tasso di disoccupazione è sceso al 4,1% dal 4,2%, sebbene la crescita salariale sia stata leggermente inferiore alle attese, fermandosi al 3,9% su base annua (contro il 4,0% previsto). Dati sull'inflazione: CPI (Indice dei Prezzi al Consumo): L'inflazione principale ha soddisfatto le aspettative, fermandosi al 2,9% su base annua, mentre il CPI mensile è rimasto stabile a +0,4% su base mensile.

Core CPI (CPI escludendo i settori volatili): L'inflazione core mensile è scesa allo 0,3% (contro lo 0,4% previsto).

PPI (Indice dei Prezzi alla Produzione): Il PPI core è rimasto invariato su base mensile (0%), mentre il PPI principale è stato al +0,2% su base mensile (contro il +0,4% previsto). Entrambi i dati su base annua, sia core che principale, sono stati inferiori alle previsioni.

Sentimento aziendale e dei consumatori: Dati PMI: L'indice PMI dei servizi preliminari di gennaio è sceso drasticamente a 52,4 da 55,4 (contro aspettative di nessuna variazione), mentre l'indice PMI manifatturiero è leggermente migliorato (50,1 contro 49,4).

Produzione industriale: Inaspettatamente forte, con un +0,9% su base mensile a dicembre (contro il -0,1% di novembre).

ISM dei servizi: Solido a 54,1 (contro 52,1 di novembre), con un forte aumento nell'indice dei prezzi a 64,4 (da 58,2).

Vendite al dettaglio: Le vendite di dicembre sono state più deboli del previsto (+0,4% su base mensile contro +0,7% previsto), sebbene ancora positive. Le vendite al dettaglio core sono state anch'esse leggermente inferiori alle previsioni (+0,4% su base mensile contro +0,5% previsto).

Indebolimento della fiducia dei consumatori: Il sentiment dell'Università del Michigan è diminuito leggermente, con le aspettative di inflazione a un anno marginalmente più alte.

La fiducia dei consumatori della Conference Board ha visto un notevole calo, con un peggioramento delle prospettive sul mercato del lavoro – il primo calo da settembre.

Gli ordini di beni durevoli calano per due mesi consecutivi: -2,2% a dicembre e -2,0% a novembre, principalmente a causa della domanda più debole nel settore dei trasporti. Probabili osservazioni di Powell e reazione del mercato

Si prevede che la dichiarazione di Powell contenga solo lievi modifiche nella formulazione rispetto a quella di dicembre. Sebbene potrebbe sottolineare l'incertezza continua riguardo all'inflazione, è improbabile che ci sia un cambiamento significativo nella posizione politica. Vale anche la pena notare che la composizione dei membri votanti nel FOMC cambia quest'anno. Il comitato del 2024 è stato dominato da membri centristi, mentre nel 2025 ci sarà una maggiore proporzione di membri dovish. Ciò suggerisce che i tagli dei tassi rimangono un'opzione e Powell è improbabile che adotti un tono significativamente più hawkish oggi. Powell affronterà questioni politiche o legate al mercato tecnologico? Su Trump e i dazi commerciali: È probabile che Powell eviti risposte dirette riguardo alle richieste di Trump per un abbassamento dei tassi o potenziali dazi commerciali.

Sul mercato dell'IA (DeepSeek): La recente svendita delle azioni tecnologiche dovuta al lancio dell'IA in Cina è improbabile che spinga Powell a dare una risposta forte.

Impatto sul mercato: Cosa ci si aspetta per EUR/USD e US100? EUR/USD si avvicina a 1,0400 prima della decisione della Fed:

Il dollaro si è rafforzato questa settimana a causa dei deflussi di capitale dalle azioni e delle preoccupazioni per i potenziali dazi commerciali del 2,5%. Una dichiarazione hawkish dalla Fed → EUR/USD potrebbe testare il supporto a 1,0350. Un tono più dovish → EUR/USD potrebbe salire sopra 1,0460, potenzialmente mirando a 1,0500. Fonte: xStation5 US100 Rimbalza Dopo la Vendita di AI

L'indice US100 ha subito un forte calo lunedì, a seguito del debutto del modello AI DeepSeek della Cina. Tuttavia, l'indice è rimbalzato significativamente da allora. La decisione della Fed di oggi è improbabile che interrompa questa ripresa, ma un chiaro segnale che i tassi rimarranno alti per un periodo più lungo potrebbe riaccendere la pressione di vendita. Focus principale per i trader dell'US100 oggi:

I report sugli utili post-mercato di Microsoft, Meta, Tesla e IBM forniranno indicazioni cruciali su se le valutazioni elevate delle azioni rimangano giustificate. Fonte: xStation5

Questo materiale è una comunicazione di marketing ai sensi dell'Art. 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92 / CE e la direttiva 2011/61 / UE (MiFID II). La comunicazione di marketing non è una raccomandazione di investimento o informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio e direttive della Commissione 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e regolamento delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per le disposizioni tecniche per la presentazione obiettiva di raccomandazioni di investimento o altre informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento e per la divulgazione di particolari interessi o indicazioni di conflitti di interessi o qualsiasi altra consulenza, anche nell'ambito della consulenza sugli investimenti, ai sensi della legge sugli strumenti finanziari del 29 luglio 2005 (ad es. Journal of Laws 2019, voce 875, come modificata). La comunicazione di marketing è preparata con la massima diligenza, obiettività , presenta i fatti noti all'autore alla data di preparazione ed è priva di elementi di valutazione. La comunicazione di marketing viene preparata senza considerare le esigenze del cliente, la sua situazione finanziaria individuale e non presenta alcuna strategia di investimento in alcun modo. La comunicazione di marketing non costituisce un'offerta di vendita, offerta, abbonamento, invito all'acquisto, pubblicità o promozione di strumenti finanziari. XTB S.A. non è responsabile per eventuali azioni o omissioni del cliente, in particolare per l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari. XTB non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi perdita o danno, anche senza limitazione, eventuali perdite, che possono insorgere direttamente o indirettamente, intrapresa sulla base delle informazioni contenute in questa comunicazione di marketing. Nel caso in cui la comunicazione di marketing contenga informazioni su eventuali risultati relativi agli strumenti finanziari ivi indicati, questi non costituiscono alcuna garanzia o previsione relativa ai risultati futuri. Le prestazioni passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri, e chiunque agisca su queste informazioni lo fa interamente a proprio rischio.