L'EURUSD supera 1,04 prima del PCE

Cosa aspettarsi dall'indicatore di inflazione preferito dalla Fed❓ L'indice dei prezzi delle spese per consumo personale (PCE), il principale indicatore dell'inflazione preferito dalla Fed, sarà al centro dell'attenzione come il rilascio di dati più atteso nel calendario macroeconomico di oggi. La principale differenza tra il CPI e il PCE è che quest'ultimo copre una gamma più ampia di beni e servizi, oltre ai pagamenti indiretti come l'assistenza sanitaria pagata dal datore di lavoro. Sebbene i mercati si aspettino generalmente un aumento del PCE mensile (MoM) in linea con le dinamiche più recenti del CPI, i segnali dai livelli di consumo personale potrebbero attenuare la posizione "falco" della Fed riguardo a ulteriori tagli. Si prevede che la spesa dei consumatori aumenti dello 0,1%, rispetto al rialzo dello 0,7% di dicembre 2024. Questo, accompagnato da un aumento dei risparmi e da una prevista decelerazione della crescita salariale, potrebbe portare a maggiori aspettative di riduzione dei tassi, sebbene le preoccupazioni per l'inflazione dei consumatori potrebbero potenzialmente sopraffare la posizione del mercato su questo tema. Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Registrati per un conto reale PROVA UNA DEMO Scarica la app mobile Scarica la app mobile Cosa aspettarsi dal prossimo rapporto? Si prevede che l'indice PCE core mensile aumenti allo 0,27% (rispetto allo 0,16% di dicembre), spinto da aggiustamenti dei prezzi nei settori dell'alloggio, dei servizi ricreativi e dei beni non durevoli. Si prevede che l'inflazione annuale del PCE core scenda al 2,6% (rispetto al 2,8% di dicembre). Il PCE di dicembre è aumentato notevolmente, passando vicino all'obiettivo al 2,6%, mentre il dato core è rimasto piuttosto stabile, mantenendosi al 2,8% per il terzo mese consecutivo. Fonte: xStation5 Principali driver dell'inflazione del mese scorso

Oltre all'inflazione abitativa, il valore elevato del CPI del mese scorso è stato principalmente guidato dai prezzi di cibo e energia, il che giustifica la prevista diminuzione del dato annuale del PCE core meno volatile. Tuttavia, ciò che probabilmente contribuirà all'indice sono i prezzi dei servizi ricreativi e dei beni durevoli, così come un aggiustamento complessivo dei prezzi all'inizio dell'anno, superiore alle attese a causa delle aspettative inflazionistiche elevate. Tutte le principali categorie del CPI hanno influito sui prezzi nel dato del CPI di gennaio. Fonte: xStation5 Le aspettative inflazionistiche continuano a salire

L'ultimo rapporto sulle aspettative inflazionistiche dell'Università del Michigan ha sconvolto i mercati, insieme a un dato PMI piuttosto deludente. Dopo il precedente aumento delle aspettative a lungo termine al 3,5%, anche le aspettative a un anno sono aumentate, salendo al 4,3% per via delle paure riguardo alle conseguenze delle politiche commerciali di Trump. Fonte: xStation5 Non si prevede che la Fed riduca i tassi nella prima metà del 2025, poiché gli effetti dei dazi di Trump potrebbero scatenare un ritorno delle pressioni sui prezzi nell'economia statunitense, come riflesso dalle paure dei consumatori. Fonte: xStation5 EURUSD sta recuperando lentamente dalla discesa di ieri, causata dal rialzo del dollaro a seguito dell'annuncio dei dazi. Un significativo calo della spesa dei consumatori potrebbe ridurre il divario tra le aspettative di riduzione dei tassi della Fed e della BCE quest'anno, motivando un ulteriore apprezzamento dell'euro. Fonte: xStation5

