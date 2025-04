L'imminente "Liberation Day" di Trump sta spingendo l'oro a livelli record 🔔

Il presidente Trump prevede di presentare un ampio pacchetto di nuovi dazi il 2 aprile, in una giornata da lui definita "Giorno della Liberazione" per gli Stati Uniti. L'incertezza attorno a questo evento sta alimentando l'attuale ondata di vendite nel mercato azionario e i guadagni dell'oro. L'oro è in rialzo del +1,23%, raggiungendo i 3.120 $ per oncia, poiché l'incertezza nei mercati finanziari ha toccato livelli record. I guadagni di oggi non si limitano all'oro: anche altri metalli preziosi stanno salendo, tra cui l'argento (+0,10%), il palladio (+0,66%) e il platino (+1,10%). Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Registrati per un conto reale PROVA UNA DEMO Scarica la app mobile Scarica la app mobile L'incertezza di mercato è alimentata anche dal livello record di pessimismo tra i consumatori statunitensi, ora paragonabile ai livelli della crisi finanziaria del 2008. Inoltre, i dati più recenti sull'inflazione PCE hanno superato le aspettative. Questo mix ha spinto gli investitori a vendere azioni e a rifugiarsi in asset considerati sicuri. .

L'oro sta entrando in una fase di crescita parabolica, superando oggi la soglia dei 3.100 $ per oncia. I prezzi dell'oro si stanno ora avvicinando al limite superiore del canale rialzista, che ha ripetutamente funzionato come un’area efficace per la presa di profitto.

Fonte: xStation 5 L'attuale volatilità del mercato dopo il fine settimana potrebbe derivare dalle interviste rilasciate da Donald Trump. Domenica, a bordo dell'Air Force One, ha dichiarato ai giornalisti che i nuovi dazi di ritorsione, che annuncerà questa settimana, si applicheranno a tutti i Paesi, e non solo a un gruppo selezionato. Secondo le fonti, Trump sta facendo pressione sui suoi consiglieri affinché adottino un approccio più aggressivo sui dazi, preparandosi a un'escalation della guerra commerciale globale. Inoltre, sabato Trump ha affermato che prenderebbe in considerazione l’imposizione di "dazi secondari" sul petrolio russo, nel caso in cui la Russia ostacolasse gli sforzi per la pace in Ucraina. Questi dazi punirebbero coloro che acquistano petrolio russo limitando il loro accesso ai mercati statunitensi o imponendo tariffe fino al 50%. Il rischio di un'escalation nel conflitto petrolifero sta sostenendo oggi i prezzi di OIL.WIT (+1,00%).

