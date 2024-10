L'ORO guadagna lo 0,6% nonostante il rimbalzo dell'USDIDX; crescenti tensioni in Medio Oriente

L'oro guadagna quasi lo 0,6% oggi, poiché gli investitori anticipano un ulteriore allentamento della politica della Fed e le crescenti tensioni in Medio Oriente, con i media che riportano che Israele ha probabilmente avviato un'operazione militare speciale nel sud del Libano. Tuttavia, la reazione del mercato petrolifero suggerisce che i mercati continuano a ignorare lo scenario di un'escalation nella regione. Ieri, Jerome Powell ha espresso che la banca centrale statunitense probabilmente taglierà i tassi d'interesse due volte quest'anno (entrambi di 25 punti base). D'altra parte, la Federal Reserve appare davvero accomodante, con il membro della Fed Bostic che non esclude nemmeno un taglio di 50 punti base nella riunione di novembre (se il mercato del lavoro si indebolisce) e Goolsbee che ha chiaramente segnalato che "ci saranno molti tagli dei tassi". In generale, le politiche di allentamento su entrambi i lati dell'Atlantico (USA - Zona Euro) e i tagli dei tassi di interesse in Cina, insieme ai programmi di stimolo, alle tensioni geopolitiche e agli esiti ancora difficili da prevedere dei cicli di allentamento, aumentano la domanda di oro come "copertura contro la recessione". Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Registrati per un conto reale PROVA UNA DEMO Scarica la app mobile Scarica la app mobile Punti salienti della conferenza stampa di ieri di Fed Powell: L'economia degli Stati Uniti è in buona salute; intendiamo utilizzare i nostri strumenti per mantenerla tale. La politica si muoverà nel tempo verso una posizione più neutra se l'economia si evolve in linea con le aspettative.

Il mercato del lavoro è ancora solido, ma in realtà si è raffreddato. Se l'economia si comporta come previsto, le proiezioni di settembre mostrano altri due tagli di 25 punti base.

La Fed non ha fretta di tagliare i tassi rapidamente; io e i miei colleghi abbiamo maggiore fiducia che l'inflazione sia su un percorso sostenibile verso il 2%.

Non ci sono indicazioni che una recessione sia più probabile ora; il mercato del lavoro potrebbe fornire un quadro in tempo reale migliore dello stato dell'economia rispetto al PIL.

La disinflazione è generalizzata; i dati recenti indicano ulteriori progressi verso un ritorno sostenuto al 2%.

L'inflazione dei servizi abitativi continuerà a diminuire finché il tasso di crescita degli affitti per i nuovi inquilini rimarrà basso.

Un taglio dei tassi di 50 punti base riflette una crescente fiducia che una ricalibrazione della politica appropriata possa mantenere la forza del mercato del lavoro e portare l'inflazione verso l'obiettivo. Fonte: xStation5 I futures dell'indice del dollaro statunitense (USDIDX) sono rimbalzati dal livello di 99,8 a quasi 100,8 ora, ma l'oro non ha reagito a questo movimento, continuando a salire, a $2650 per oncia; segnalando sentimenti positivi da parte degli investitori a breve termine. Fonte: xStation5

