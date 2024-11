L'USD/JPY crolla dello 0,55% in vista del verbale del FOMC 📉

📊 Annuncio del verbale del FOMC: i mercati si aspettano informazioni più approfondite sul taglio dei tassi di novembre I verbali della riunione del FOMC di novembre, in programma per oggi alle 19:00 GMT, offriranno un contesto chiave sulla recente riduzione dei tassi di interesse di 25 punti base al 4,75% e sul significativo cambiamento nella comunicazione della Fed. I commenti dei banchieri della Fed giustificano un altro taglio dei tassi a dicembre❓ Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Registrati per un conto reale PROVA UNA DEMO Scarica la app mobile Scarica la app mobile La decisione unanime di tagliare i tassi di 25 punti base, incluso il voto favorevole di Bowman, precedentemente contrario, suggerisce un consenso più forte sulla direzione della politica monetaria. I mercati saranno attenti ai dettagli su come si è raggiunto questo consenso, in particolare nel contesto della rimozione della frase "maggiore certezza" sull’inflazione. Per quanto riguarda l'inflazione, nonostante la rimozione del riferimento alla “certezza” nella posizione ufficiale, Powell ha mantenuto un atteggiamento positivo durante la conferenza stampa. I verbali dovrebbero rivelare la visione più ampia del comitato sui rischi legati all'inflazione e se vi siano reali preoccupazioni sul progresso verso l'obiettivo del 2%. Un altro elemento importante è l’evoluzione del mercato del lavoro. La dichiarazione di Powell, secondo cui non è necessario un ulteriore raffreddamento per raggiungere il 2% di inflazione, è stata significativa. I verbali potrebbero fornire maggiori dettagli su come i membri del comitato vedono l'equilibrio del mercato del lavoro e le sue implicazioni per la politica monetaria. Vale la pena ricordare che, dalla decisione di novembre (07/11), le aspettative del mercato monetario si sono orientate maggiormente verso un’interruzione del ciclo di riduzione dei tassi. Ciò è dovuto in gran parte alla misura preferita dalla Fed, il PCE, che da quasi tre mesi mostra segni di crescenti pressioni inflazionistiche. Fonte: Bloomberg Financial LP Il dollaro continuerà a rafforzarsi? Nel contesto delle indicazioni prospettiche, data la preferenza di Powell per evitare dichiarazioni ampie sul futuro, i verbali potrebbero rivelare un dibattito sulla strategia di comunicazione. Il mercato cercherà indizi sulla possibilità di un taglio dei tassi durante la riunione di dicembre, attualmente prezzando una riduzione di 15 punti base su 25. Fonte: Bloomberg Financial LP Sul mercato dei cambi, l'indice del dollaro (USDIDX) si è rafforzato dopo gli annunci della Fed, attualmente consolidandosi nel range 106.50-107.50. Se dai verbali emergessero preoccupazioni più ampie sull'inflazione rispetto a quanto suggerito durante la conferenza stampa di Powell, ci si può aspettare un ulteriore rafforzamento del dollaro. Qualsiasi segnale di divisione sul ritmo dei futuri tagli potrebbe aumentare la volatilità del mercato, mentre la discussione sulle dinamiche del mercato obbligazionario potrebbe influire sui rendimenti dei Treasury, che si sono dimostrati particolarmente sensibili di recente. La curva dei rendimenti statunitensi ha reagito con un calo alla nomina di Bessent.

Fonte: Bloomberg Financial LP La nomina di Scott Bessent come Segretario del Tesoro ha generato una reazione positiva nei mercati, evidenziata dal rafforzamento del dollaro e dal calo dei rendimenti obbligazionari. La sua strategia “3-3-3” - che prevede una riduzione del deficit al 3% del PIL, una crescita economica del 3% e un aumento della produzione petrolifera di 3 milioni di barili al giorno - è vista come un contrappeso agli elementi populisti dell’agenda di Trump. Sebbene alcuni obiettivi possano risultare difficili da raggiungere, specialmente nel contesto delle politiche restrittive sull’immigrazione e delle attuali condizioni del mercato energetico, l’approccio restrittivo di Bessent sulla spesa pubblica e sulla gestione del deficit (attualmente al 6-7% del PIL) potrebbe influenzare significativamente la futura politica fiscale degli Stati Uniti, in particolare in vista della decisione di prorogare i tagli fiscali in scadenza nel 2025. USDJPY (Intervallo D1) La coppia USDJPY ha interrotto i guadagni in corrispondenza del livello di ritracciamento di Fibonacci al 78,6% del canale discendente avviato a luglio di quest'anno. Tuttavia, le basi del trend rialzista tecnico rimangono intatte nel medio termine. I punti di supporto chiave in questo contesto restano le zone di intersezione delle medie mobili esponenziali a 50, 100 e 200 giorni. Il livello psicologico di resistenza continua a essere rappresentato dall'area dei massimi locali di metà novembre, situata intorno a 156,600. Fonte: xStation Â

Questo materiale è una comunicazione di marketing ai sensi dell'Art. 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92 / CE e la direttiva 2011/61 / UE (MiFID II). La comunicazione di marketing non è una raccomandazione di investimento o informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio e direttive della Commissione 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e regolamento delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per le disposizioni tecniche per la presentazione obiettiva di raccomandazioni di investimento o altre informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento e per la divulgazione di particolari interessi o indicazioni di conflitti di interessi o qualsiasi altra consulenza, anche nell'ambito della consulenza sugli investimenti, ai sensi della legge sugli strumenti finanziari del 29 luglio 2005 (ad es. Journal of Laws 2019, voce 875, come modificata). La comunicazione di marketing è preparata con la massima diligenza, obiettività , presenta i fatti noti all'autore alla data di preparazione ed è priva di elementi di valutazione. La comunicazione di marketing viene preparata senza considerare le esigenze del cliente, la sua situazione finanziaria individuale e non presenta alcuna strategia di investimento in alcun modo. La comunicazione di marketing non costituisce un'offerta di vendita, offerta, abbonamento, invito all'acquisto, pubblicità o promozione di strumenti finanziari. XTB S.A. non è responsabile per eventuali azioni o omissioni del cliente, in particolare per l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari. XTB non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi perdita o danno, anche senza limitazione, eventuali perdite, che possono insorgere direttamente o indirettamente, intrapresa sulla base delle informazioni contenute in questa comunicazione di marketing. Nel caso in cui la comunicazione di marketing contenga informazioni su eventuali risultati relativi agli strumenti finanziari ivi indicati, questi non costituiscono alcuna garanzia o previsione relativa ai risultati futuri. Le prestazioni passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri, e chiunque agisca su queste informazioni lo fa interamente a proprio rischio.