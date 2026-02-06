Market wrap: gli indici europei tentano un rimbalzo dopo il sell-off record di Wall Street 🔨

Le azioni e gli indici europei hanno avviato la seduta di venerdì con un tono lievemente positivo. I futures sull’ Euro Stoxx 600 sono in rialzo dello 0,40% , riflettendo un clima più tranquillo dopo una sessione statunitense caratterizzata da forte volatilità.

BNP Paribas ha osservato che i titoli di qualità non risultano più costosi e potrebbero iniziare a sovraperformare qualora la crescita economica tenesse. La banca ha evidenziato che le valutazioni sono tornate in prossimità delle medie di lungo periodo.

I modelli di JPMorgan indicano una fase di “ripresa iniziale”, che tipicamente favorisce i titoli value, le small cap e le strategie a più alto rischio. La banca ritiene che l’allentamento della politica monetaria e un dollaro più debole continueranno a sostenere i titoli ciclici a scapito dei difensivi, con il value in testa al mercato.

a dicembre, ben al di sotto delle attese. La debolezza si è concentrata nei segmenti più sensibili al ciclo economico. La produzione al netto di energia e costruzioni è diminuita del 3,0% , trainata soprattutto da auto ( -8,9% ) e macchinari e attrezzature ( -6,8% ). La produzione energetica è calata dell’ 1,8% , mentre le costruzioni sono cresciute del 3,0% .

