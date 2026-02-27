Dell cresce del 12% mentre l'intelligenza artificiale guida una crescita del fatturato del 40% 📈

Dell Technologies ha comunicato i risultati del quarto trimestre e dell’intero esercizio fiscale 2026, registrando ricavi, utili e flussi di cassa record. L’azienda ha inoltre fornito indicazioni molto solide per l’esercizio fiscale 2027, sostenute dalla rapida crescita del segmento dei server ottimizzati per l’AI. La reazione del mercato è stata chiaramente positiva, con il titolo in rialzo del 12% nelle contrattazioni after-hours. I risultati confermano che Dell sta progressivamente trasformandosi da produttore tradizionale di PC a fornitore chiave di infrastrutture per data center e soluzioni di intelligenza artificiale. L’Infrastructure Solutions Group (ISG) è ora responsabile della maggior parte del momentum di crescita dell’azienda, con i ricavi trimestrali dei server ottimizzati per AI in aumento di oltre il 300% su base annua. Dell ha registrato ordini di server AI per oltre 64 miliardi di dollari nell’esercizio FY2026 e ha iniziato il nuovo anno fiscale con un portafoglio ordini di 43 miliardi, a indicare una forte visibilità sui ricavi dei prossimi trimestri. Punti chiave del report Esercizio FY2026 (anno intero): Ricavi: 113,5 miliardi di USD (+19% YoY), record aziendale

EPS GAAP: 8,68 USD (+36% YoY)

EPS Non-GAAP: 10,30 USD (+27% YoY)

Flusso di cassa operativo: 11,2 miliardi USD (record)

Capitale restituito agli azionisti: 7,5 miliardi USD

Aumento del dividendo del 20% e ampliamento del programma di riacquisto azioni di 10 miliardi USD Quarto trimestre FY2026: Ricavi: 33,4 miliardi USD (+39% YoY), oltre le aspettative di mercato

EPS GAAP: 3,37 USD (+57% YoY)

EPS Non-GAAP: 3,89 USD (+45% YoY), sopra il consenso

Flusso di cassa operativo: 4,7 miliardi USD (record trimestrale) Infrastructure Solutions Group (ISG): Ricavi anno intero: 60,8 miliardi USD (+40% YoY)

Ricavi trimestrali: 19,6 miliardi USD (+73% YoY)

Ricavi server AI Q4: 9,0 miliardi USD (+342% YoY)

Reddito operativo annuale: 7,1 miliardi USD (+27% YoY) Client Solutions Group (CSG): Ricavi anno intero: 51,0 miliardi USD (+5% YoY)

Ricavi trimestrali: 13,5 miliardi USD (+14% YoY)

Segmento commerciale: +16% YoY nel Q4

Segmento consumer: stabile su base annua Previsioni FY2027: Ricavi: 138–142 miliardi USD (punto medio 140 miliardi, +23% YoY)

EPS GAAP: 11,52 USD (+33% YoY)

EPS Non-GAAP: 12,90 USD (+25% YoY)

Ricavi server AI: circa 50 miliardi USD (+103% YoY)

Ricavi Q1 FY2027: 34,7–35,7 miliardi USD, ben al di sopra delle aspettative di mercato Gli investitori hanno reagito positivamente soprattutto alle previsioni ambiziose ma credibili per l’anno fiscale in corso, chiaramente superiori al consenso di mercato. Particolarmente rilevante è il raddoppio atteso dei ricavi dei server AI a circa 50 miliardi USD. La forte generazione di cassa, il dividendo più elevato e l’ampliamento del programma di buyback supportano ulteriormente la valutazione dell’azienda. Di conseguenza, Dell è sempre più percepita come uno dei principali beneficiari del boom globale negli investimenti in infrastrutture AI. Grafico azioni Dell (D1)

Le azioni Dell sono in rialzo di quasi il 12% oggi e il grafico mostra una possibile formazione rialzista simile a un pattern “testa e spalle inverso”. Fonte: xStation5

