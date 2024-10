Mercati ancora in laterale. Nvidia punta ai massimi

Mercati azionari ancora in laterale sui massimi, con pochi spunti operativi e senza una direzione principale da seguire. Al momento si attende palesemente la giornata di domani con l'uscita dei dati sull'inflazione Usa prevista al ribasso al 2,3% contro il 2,5% del dato attuale. Unico dato degno di nota per la giornata di oggi sono le Minute del Fomc che non dovrebbero sconvolgere totalmente l'andamento del mercato anche se di fatto risultano essere importanti.



TUTTO FERMO E IN ATTESA



Mercati fermi, o meglio, non volenterosi di prendere una direzione ben precisa riguardo la situazione attuale che risulta essere quasi del tutto ferma da subito dopo la Fed, quindi dal 18 settembre. Dopo la riunione del Fomc del taglio dei tassi e dopo il rilascio del dato sulla disoccupazione Usa, i mercati non hanno comunque trovato alcuno spunto degno di nota, sia esso al rialzo o al ribasso. La particolaritá di questa situazione é dovuta al fatto che troviamo anche un Vix, l'indice della volatilitá di S&P500, che si trova su livelli relativamente alti con i mercati immobili sui massimi, situazione alquanto sospetta soprattutto prima dell'uscita di un dato importante come quello dell'inflazione Usa.



NVIDIA DA RECORD



Ieri la protagonista é stata sicuramente Nvidia che si riporta sopra i 132 dollari per azione con una performance di oltre il 4%. Rialzi insipiegabili dal punto di vista fondamentale in quanto stiamo parlando di un'azienda che ha una capitalizzazione assolutamente fuori dal contesto macroeconomico globale e soprattutto rispetto ai suoi fondamentali. Siamo di nuovo oltre i 3200 miliardi di dollari di capitalizzazione, in pratica l'equivalente di un debito pubblico di un paese sviluppato, cosí come Apple che gravita tranquillamente attorno ai 3400 miliardi di dollari. Ovviamente, andando a calcolare quanto il settore privato capitalizza rispetto al Pil, siamo a circa il 200%, livelli visti solamente nella bolla delle dotcom. Al momento la situazione é rialzista, non sappiamo peró ancora per quanto.

