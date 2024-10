Mercati positivi senza dati macro. UsdJpy ritorna sopra i 153 in attesa della disoccupazione in Giappone

Si apre domani la settimana dei dati macro e i mercati aprono la giornata tutti in gap up, ossia il prezzo di apertura é nettamente superiore al prezzo di chiusura della scorsa settimana. In questo contesto abbiamo visto degli interessanti movimenti sul valutario tra cui UsdJpy, cambio che sará al centro dei movimenti del Forex per via della decisione in merito ai tassi di interesse in Giappone. Domani sará anche il turno della trimestrale di Alphabet (Google), la prima delle trimestrali piú importanti della settimana.



MERCATI POSITIVI E "FERMI"



Di fatto l'apertura di oggi ha segnato l'oscillazione principale della giornata, ossia mercati rialzisti che rimangono all'interno delle aree di prezzo dei giorni precedenti, senza alcuno spunto tecnico degno di nota sui grafici settimanali. Sta di fatto che chiudono tutti positivi, in linea con l'apertura e in linea con la giornata piatta dal punto di vista dei dati macroeconomici. Al momento possiamo segnalare il calo di Tesla che perde circa un -2,5%, calo manifestatosi dopo i forti rialzi visti la scorsa settimana. Altro calo é quello di Nvidia che cede i massimi con un lieve calo del -0,72%, per il resto tutto nella normale tendenza rialzista intrapresa nel corso di queste ultime settimane. Al momento la situazione rimane ancora in fase di studio per via dell'impatto delle trimestrali in uscita e per via dei dati Challenger e delle richieste di sussidi di disoccupazione in uscita nella giornata di giovedí. Ricordiamo che nella giornata del 1 novembre usciranno i dati sulla disoccupazione e sui nonfarm payrolls, dati determinanti nel corso delle prossime settimane per i mercati.



USDJPY ANCORA SUI MASSIMI



Trend fortissimo al rialzo per UsdJpy, una situazione che mette in palese difficoltá il Giappone che si ritrova con una valuta altamente svalutata dopo i vari interventi della BoJ e i rialzi dei tassi avvenuti negli scorsi mesi. La situazione tecnica parla chiaramente di trend al rialzo ma allo stesso tempo la possibilitá di vedere deelle reazioni su questi livelli di prezzo é alta. In arrivo ci sono i dati sulla disoccupazione ma soprattutto la decisione in merito ai tassi di interesse, questa determinante per la chiusura mensile di questo cambio. Al momento la situazione é in fase di studio in quanto i dati della settimana, soprattutto quelli americani, avranno una certa influenza sul dollaro e di conseguenza anche sull'andamento della valuta giapponese.

