Mercati pronti per le elezioni

Mercati rialzisti a poche ore dal risultato delle elezioni

A poche ore dal risultato delle elezioni, mercati azionari in modalitá risk-on con gli americani in forte rialzo, rialzi che trainano anche i mercati europei che si trovavano in territorio leggermente negativo prima dell'apertura del cash Usa. Nel pomeriggio escono i dati PMI del settore dei Servizi di S&PGlobal e ISM, dati che di fatto vanno in contraddizione nel loro esito finale. Al momento si attende l'esito delle elezioni americane che probabilmente sará in uscita nelle prime ore del mattino di domani, tra le 6 e le 7 del mattino. Al momento i sondaggi per le elezioni vedono un testa a testa combattutto, difficile sapere al momento chi potrá vincere, solamente alla chiusura degli ultimi seggi intorno alle 4 del mattino in Arizona e in Nevada potremmo iniziare a capire chi sará il nuovo presidente degli Usa.



Vi ricordiamo che domani mattina alle 8:00, a seguito del risultato elettorale, ci sará uno speciale sul canale di XTB Italia. Segui la diretta e clicca qui per partecipare



MERCATI AZIONARI IN FORTE RIALZO

Nasdaq positivo e S&P500 in rialzo marcato con una performance di oltre il +1%. I mercati americani trascinano al rialzo anche le borse europee e asiatiche con il Dax che guadagna il +0,8% e il Nikkei sale con un sorprendente +1,5%. Al momento la situazione tecnica risulta particolarmente rialzista, non ci sono segni di cedimento sui massimi, anzi, sembra appena iniziato un movimento rialzista alla ricerca dei livelli massimi delle scorse settimane. Ricordiamo che il mese di ottobre ha chiuso in negativo, pertanto i movimenti attuali potrebbero essere respinti qualora di dovessero raggiungere nuovamente i massimi della scorsa settimana. Dinamica rialzista anche per i titoli singoli con Nvidia che si presenta alle elezioni con il primo posto per market cap staccando Apple per il secondo giorno consecutivo grazie alla sua capitalizzazione da 3427 miliardi di dollari, uno stacco di circa un 1,5% da Apple che si trova a 3370 miliardi di dollari. Palantir la top performer di oggi con un +23%, segue Tesla con quasi un +5% e in coda Intel con un +3,5%, prossima uscente dal Dow Jones per far posto al colosso Nvidia il prossimo 8 novembre.



ATTENZIONE A STANOTTE



I mercati potrebbero reagire in modo repentino alle notizie che arriveranno da oltreoceano. Il Forex in particolar modo potrebbe risentire dei possibili risultati delle elezioni, soprattutto i cambi majors contro il dollaro, quindi UsdJpy, EurUsd e GbpUsd. Questa volatilitá si ripercuote ovviamente su materie prime e azionario. L'azionario potrebbe muoversi violentemente anche di notte, pertanto attenzione massima al Nikkei, il cui cash é aperto, attenzione anche ai movimenti dei futures americani che risultano ovviamente aperti alle negoziazioni notturne. Attenzione massima e cautela per i movimenti di stanotte sui mercati asiatici, soprattutto a quella che sará l'apertura di domani dei mercati europei. Ricordiamo che, qualora dovesse uscire il nome del nuovo presidente giá da stanotte, abbiamo davanti a noi la Fed e la Boe nella giornata di giovedí, pertanto i movimenti che si andranno a formare nel corso della giornata di domani, potrebbero non essere quelli definitivi per la settimana.