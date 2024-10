Mercati sui massimi mentre si aspetta la FED prossima settimana

Mercati assolutamente rialzisti in questa settimana che ha visto l'uscita di dati macro assolutamente rilevanti per Usa e Europa, ossia inflazione Usa e tassi Bce, questi ultimi sotto non poche polemiche circa la comunicazione sul taglio dei tassi. Il trend rialzista che vediamo ora si é formato dopo una giornata tecnicamente incredibile, ossia quella dell'inflazione Usa dove abbiamo visto inizialmente i mercati scendere con ribassi molto consistenti, ribassi che solitamente aprono ad ulteriori movimenti ribassisti. Il mercato ha invece reagito con un movimento rialzista molto violento che ha aperto invece a nuovi massimi per i giorni successivi, massimi che il mercato sta ancora vedendo proprio in chiusura di settimana.



LE DINAMICHE SETTIMANALI



Rialzi fortissimi quelli a cui abbiamo assitito nel corso di questi ultimi giorni dopo i dati macro piú importanti della settimana, rialzi che non hanno visto alcun freno e che sembrano voler tentare di spingere le quotazioni verso nuovi massimi settimanali giá dalla prossima settimana, la settimana della Fed. Al momento peró, ed é importante sottolinearlo, non abbiamo rotture tecniche che ci fanno pensare ad un proseguimento del rialzo, anzi, se letta in funzione della volatilitá, questa dinamica si struttura come un rimbalzo tecnico che non va ad inficiare l'attuale situazione di debolezza strutturale del mercato nel lungo periodo. Attenzione quindi a cadere in conclusioni affrettate circa l'attuale trend rialzista che sicuramente é forte ma non al punto da distruggere l'attuale situazione tecnica di alta volatilitá.



BCE SOTTO LA LENTE



Non poche le polemiche sulla Bce per queste due giornate dove si é dibattuto circa l'importanza sui tassi di interesse. La chiave sta tutta nel framework del 13 marzo dove si sottolineava come il tasso di rifinanziamento principale (MRO) si sarebbe discostato di 15 punti base dal tasso sui depositi. La Bce taglia quindi il tasso sui depositi dello 0,25% portandolo al 3,5%, il tasso di rifinanziamento principale si sposta quindi automaticamente 15 punti base al di sopra di esso, precisamente a 3,65%. Ecco spiegato il tutto, la confusione infatti deriva da quale tasso é stato preso come riferimento. Ricordiamo che il tasso di riferimento, il costo del denaro, é il tasso di rifinanziamento principale che si trova al 3,65%. Il taglio Bce é stato quindi dello 0,6%, un taglio molto aggressivo che apre la pista a tagli importanti anche per la Fed.



LE ATTESE PER LA FED



Taglio aggressivo per la Bce, lo sará anche per la Fed? Al momento le probabilitá di vedere un taglio dei tassi dello 0,5% si avvicinano al 50%, precisamente al 45% rendendo molto difficile la lettura prossima sul futuro taglio dei tassi. Sará cruciale vedere come il mercato si muoverá nel corso delle prime giornate della prossima settimana per poi vedere mercoledí come saranno strutturate le dinamiche di prezzo sui vari asset. Al momento situazione in stallo sui massimi settimanali.

Questo materiale è una comunicazione di marketing ai sensi dell'Art. 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92 / CE e la direttiva 2011/61 / UE (MiFID II). La comunicazione di marketing non è una raccomandazione di investimento o informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio e direttive della Commissione 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e regolamento delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per le disposizioni tecniche per la presentazione obiettiva di raccomandazioni di investimento o altre informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento e per la divulgazione di particolari interessi o indicazioni di conflitti di interessi o qualsiasi altra consulenza, anche nell'ambito della consulenza sugli investimenti, ai sensi della legge sugli strumenti finanziari del 29 luglio 2005 (ad es. Journal of Laws 2019, voce 875, come modificata). La comunicazione di marketing è preparata con la massima diligenza, obiettività, presenta i fatti noti all'autore alla data di preparazione ed è priva di elementi di valutazione. La comunicazione di marketing viene preparata senza considerare le esigenze del cliente, la sua situazione finanziaria individuale e non presenta alcuna strategia di investimento in alcun modo. La comunicazione di marketing non costituisce un'offerta di vendita, offerta, abbonamento, invito all'acquisto, pubblicità o promozione di strumenti finanziari. XTB S.A. non è responsabile per eventuali azioni o omissioni del cliente, in particolare per l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari. XTB non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi perdita o danno, anche senza limitazione, eventuali perdite, che possono insorgere direttamente o indirettamente, intrapresa sulla base delle informazioni contenute in questa comunicazione di marketing. Nel caso in cui la comunicazione di marketing contenga informazioni su eventuali risultati relativi agli strumenti finanziari ivi indicati, questi non costituiscono alcuna garanzia o previsione relativa ai risultati futuri. Le prestazioni passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri, e chiunque agisca su queste informazioni lo fa interamente a proprio rischio.