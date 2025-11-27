Punti chiave Mercati Usa chiusi per il Thanksgiving

Mercati al Test dei Massimi Settimanali

Titoli di Stato, calano i rendimenti

Spread Usa 2-10 anni, ritorno verso i 120 punti base?

Mercati Usa chiusi per via del giorno del Ringraziamento, nel frattempo continuano i test dei massimi settimanali dopo ben 3 settimane consecutvie di rialzo. I titoli di Stato vedono ancora un calo dei rendimenti, movimento in linea con le aspettative sui tassi da parte della Fed. Non abbiamo dati market mover per la giornata di oggi. Mercati, fine del ribasso? I mercati si prendono una meritata pausa dopo i ribassi visti sui principali indici azionari nel corso delle ultime 3 settimane. La situazione tecnica rimane peró la medesima di qualche settimana fa, ossia un movimento di ritracciamento che ancora é in essere, con questa settimana che al momento si configura come una settimana di pausa del movimento attuale. Al momento la situazione tecnica risulta sostanzialmente invariata da qui alle prossime settimane. I principali indici infatti si trovano ancora ben al di sotto dei massimi visti nel mese, la dinamica di brvee rimane ancora ribassista, quindi il movimento di rialzo di questa settimana risulta un movimento che non puó essere di rimbalzo, a meno che non venga confermato nel corso delle prossime settimane con eventuali test dei minimi. Al momento tra gli indici principali abbiamo solamente S&P500 che ha rotto di netto i massimi della scorsa settimana, un potenziale segnale di inversione che come detto necessita sicuramente di un test per la prossima settimana. S&P500 su base settimanale e la rottura dei massimi della settimana scorsa - Fonte: XStation Calo dei rendimenti sui titoli di Stato Tornano a scendere i rendimenti dei titoli di Stato che finalmente si riportano verso la loro naturale tendenza. Scendono i rendimenti sia in Europa che in Usa, ad esclusione del Giappone dove vediamo invece dei rendimenti che puntano i massimi per via della politica monetaria attuale della BoJ. Questa condizione é del tutto normale in un clima di taglio dei tassi, soprattutto alla luce dei recenti cambiamenti delle stime sul taglio dei tassi della Fed che ridurrebbe ulteriormente il costo del denaro. Questa condizione é importantissima per le future dinamiche dei mercati in generale, con il ritorno del focus sullo spread 2-10 anni che al momento risulta ancora ingabbiato tra i 50 e i 60 punti base. Per quanto riguarda lo spread 2-10 anni si attende un ritorno verso i 120 punti base qualora dovesse partire un ciclo di taglio dei tassi, con l'eventualitá di vederlo verso i 240 solamente in una condizione di conclamata recessione e rallentamento dell'economia globale.



Grafico dello spread 2-10 anni Usa ingabbiato tra i 50 e i 60 punti base - Fonte: XStation

