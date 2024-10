Mercati Usa in attesa dei PMI manifatturieri. Europa scende dopo la pausa americana

Mercati Europa al ribasso mentre si attende l'apertura del cash Usa dopo la festivitá del Labor Day. Il caso vuole che nella settimana del Labor Day escono i dati sull'occupazione americana, dati di assoluto rilievo in questo contesto dove di fatto la disoccupazione é il market mover e il catalizzatore per quanto riguarda l'entitá dei futuri tagli dei tassi. Al momento oggi si attende quindi l'apertura del cash Usa dopo il labor day e i conseguenti dati PMI del settore manifatturiero rilasciati da ISM e S&P Global.



I DATI ATTUALI USA



I dati attuali americani risultano essere alquanto preoccupanti anche se il dato del Pil rilasciato di recente avrebbe di fatto cambiato il sentiment nel breve. Brutto da dire, ma il dato del Pil non é un dato predittivo, bensí una risultante delle altre forze macro che ora giocano un ruolo a dir poco determinante. Ad esempio l'inflazione misurata da Truflation é nettamente inferiore al 2%, precisamente a ridosso del 1,5%, un dato in controtendenza rispetto all'attuale 2,9%. Il tasso di disoccupazione si trova al 4,3%, un dato preoccupante considerando che secondo la regola di Sahm ci troviamo a un 0,53, in pratica sarebbe statisticamente recessione. Se il prossimo dato va a confermare il 4,3% la Sahm Rule passa a 0,6, livello che andrebbe a confermare la recessione con un tasso di successo quasi certo. Altro problema sul tasso di disoccupazione é il fatto che, secondo un personale studio sull'andamento del tasso di disoccupazione, se il tasso supera la media a 18 mesi con uno scarto superiore dello 0,25%, il tasso di disoccupazione tenderá a salire per 26 mesi dal minimo assoluto per circa un 3,5%. Purtroppo al momento il tasso di disoccupazione vede uno scarto con la sua media superiore allo 0,5%, pertanto risulta quasi certo un aumento della disoccupazione per i prossimi mesi. Le aspettative sui tassi risultano essere stabili con una probabilitá di taglio al 70% per uno 0,25% mentre il 30% si aspetta un taglio doppio a 0,5%.



I MERCATI OGGI



Siamo sui massimi, massimi che stamani sono stati venduti dai mercati europei. Il Dax, dopo aver rotto e aggiornato i suoi massimi storici, é stato venduto massivamente con un movimento al ribasso alquanto costante che ha portato le quotazioni a scendere di un -0,9% dai massimi. Lo stesso dicasi per il Ftse Mib che registra un -1,3% dai massimi, quindi anche in questo caso il ribasso non é stato "morbido". Al momento i mercati americani si trovano in una situazione particolare dove rimangono statici sui massimi, proprio in attesa dell'apertura del cash che sará l'evento determinante della giornata. Attenzione, le possibilitá di proseguimento di ribasso sono alte per via del fatto che la volatilitá vista ad inizio agosto non é del tutto scomparsa. Statisticamente dopo un'esplosione di volatilitá, i mercati tendono a muoversi parecchio anche nei mesi successivi, pertanto attenzione a movimenti che potrebbero portare le quotazioni su livelli significativamente piú bassi.





