per saperne di più
I CFD sono strumenti complessi e presentano un rischio significativo di perdere denaro rapidamente a causa della leva finanziaria. 71% di conti di investitori al dettaglio perdono denaro a causa delle negoziazioni in CFD con questo fornitore. Valuti se comprende il funzionamento dei CFD e se può permettersi di correre questo alto rischio di perdere il Suo denaro.
I CFD sono strumenti complessi e presentano un rischio significativo di perdere denaro rapidamente a causa della leva finanziaria. 71% di conti di investitori al dettaglio perdono denaro a causa delle negoziazioni in CFD con questo fornitore. Valuti se comprende il funzionamento dei CFD e se può permettersi di correre questo alto rischio di perdere il Suo denaro.
Il 71% dei conti CFD al dettaglio perdono denaro.

News di mercato

Disoccupazione: Scende in Italia, stabile in Europa

1 settembre 2025

Dato Italia al 6% contro le stime al 6,3%  In Italia cala la disoccupazione, aumentano gli occupati e gli inattivi, probabilmente questa diminuzione é dovuta al periodo estivo e all'aumento dei lavori stagionali.  Il dato euro si attesta al 6,2%, stabile e in linea con le aspettative.  Il...

Di più

Live Caffé e Mercati

1 settembre 2025

In live alle 8:30 su Youtube la rubrica "Caffé e Mercati" dove analizzeremo in compagnia di David Pascucci, Market Analyst di XTB, la situazione macro e tecnica dei mercati con un focus particolare sui dati fondamentali della settimana.  Clicca qui per Partecipare alla Live  Link: https://www.youtube.com/live/CHBgl7WDqqs    

Di più

Calendario Economico dal 1 al 5 settembre 2025

1 settembre 2025

Lunedí 1 Settembre  - PMI Manifatturieri (Italia, Francia, Germania, Spagna, Europa, UK) - Disoccupazione Europa - Labor Day (Mercati USA Chiusi)  Martedí 2 settembre  - Inflazione Europa  - PPI Italia  - PMI Manifatturieri USA  Mercoledí...

Di più

29 agosto 2018
28 agosto 2018
27 agosto 2018
24 agosto 2018

Calendario del mercato

Sentiment di mercato

Vedi quale percentuale di traders ha ora le posizioni long e quale le posizioni short.

Strumenti più in vista

Gli strumenti che hanno vinto / perso di più.

Unisciti a oltre 1.7 Milioni di investitori da tutto il mondo

Inizia ad investire Scarica subito Scarica subito