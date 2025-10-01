per saperne di più
I CFD sono strumenti complessi e presentano un rischio significativo di perdere denaro rapidamente a causa della leva finanziaria. 71% di conti di investitori al dettaglio perdono denaro a causa delle negoziazioni in CFD con questo fornitore. Valuti se comprende il funzionamento dei CFD e se può permettersi di correre questo alto rischio di perdere il Suo denaro.
I CFD sono strumenti complessi e presentano un rischio significativo di perdere denaro rapidamente a causa della leva finanziaria. 71% di conti di investitori al dettaglio perdono denaro a causa delle negoziazioni in CFD con questo fornitore. Valuti se comprende il funzionamento dei CFD e se può permettersi di correre questo alto rischio di perdere il Suo denaro.
Il 71% dei conti CFD al dettaglio perdono denaro.

News di mercato

Jolts poco impattanti

1 ottobre 2025

Chiusure mensili in gran parte positive, cosí come da copione, dati Jolts meglio delle aspettative e inflazioni delle singole economie europee in linea di massima in aumento. Mercati ancora tendenzialmente rialzisti nel lungo termine, in sostanza nulla cambia dal punto di vista tecnico. Ovviamente...

Di più

Il petrolio è sceso ai minimi giornalieri poiché l'OPEC+ potrebbe prendere in considerazione massicci aumenti della produzione

30 settembre 2025

Il petrolio greggio WTI è in calo di quasi il 2% a seguito di notizie secondo cui l’OPEC+ prevede di aumentare la produzione di 500.000 barili al giorno per ciascuno dei prossimi tre mesi. Sebbene i prezzi fossero già sotto pressione, le perdite iniziali erano state in gran parte...

Di più

Inflazione Italia stabile a 1,6%

30 settembre 2025

Inflazione Italia a 1,6%, contro le stime che vedevano un rialzo a 1,7%. Si tratta di stime preliminari per il mese di settembre, quindi di un dato che non é definitivo.  Per il momento inflazione stabile a 1,6%, un dato che conferma le tendenze europee dove le inflazioni dei singoli paesi...

Di più

13 settembre 2018
12 settembre 2018
11 settembre 2018
10 settembre 2018
7 settembre 2018

Calendario del mercato

Sentiment di mercato

Vedi quale percentuale di traders ha ora le posizioni long e quale le posizioni short.

Strumenti più in vista

Gli strumenti che hanno vinto / perso di più.

Unisciti a oltre 1.7 Milioni di investitori da tutto il mondo

Inizia ad investire Scarica subito Scarica subito