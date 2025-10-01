Il dollaro australiano guadagna su rapporti occupazionali convincenti
Sommario: Una forte liberazione dal mercato del lavoro dall'Australia supporta l'AUD in mattinata Il governo degli Stati Uniti chiede alla...
Chiusure mensili in gran parte positive, cosí come da copione, dati Jolts meglio delle aspettative e inflazioni delle singole economie europee in linea di massima in aumento. Mercati ancora tendenzialmente rialzisti nel lungo termine, in sostanza nulla cambia dal punto di vista tecnico. Ovviamente...
Il petrolio greggio WTI è in calo di quasi il 2% a seguito di notizie secondo cui l’OPEC+ prevede di aumentare la produzione di 500.000 barili al giorno per ciascuno dei prossimi tre mesi. Sebbene i prezzi fossero già sotto pressione, le perdite iniziali erano state in gran parte...
Inflazione Italia a 1,6%, contro le stime che vedevano un rialzo a 1,7%. Si tratta di stime preliminari per il mese di settembre, quindi di un dato che non é definitivo. Per il momento inflazione stabile a 1,6%, un dato che conferma le tendenze europee dove le inflazioni dei singoli paesi...
Il dollaro USA è stato mescolato venerdì fino a oggi, con un sentimento debole sui mercati azionari e un rischio di annuncio delle tariffe....
