Il petrolio aumenta, la Cina annulla i colloqui commerciali con gli Stati Uniti
In sintesi: I prezzi del petrolio raggiungono il massimo da due mesi in risposta alla riunione OPEC / non OPEC in Algeria La Cina...
News di mercato
Test settimanali dei minimi da parte di oro che tenta di risalire dopo il brutto ribasso che abbiamo visto nel corso degli ultimi giorni. Fine corsa o movimento di pausa prima di un nuovo rialzo? La dinamica tecnica sembra essere molto chiara ma i dubbi sono piú che leciti. Visto il ribasso...
La settimana del Btp Valore si conclude oggi con una raccolta da 16,5 miliardi di euro, ottimo rendimento per il titolo destinato ai retail. Ottime anche le trimestrali di Unicredit ed Eni che di fatto non riescono peró a far decollare le quotazioni del Ftse Mib. BTP VALORE: 16,5 MILIARDI...
Conti momentaneamente in ordine per Intel che mostra una trimestrale sicuramente migliore rispetto alle precedenti. Il titolo sale in afterhours oltre il 7%, gli investitori seguono la scia degli indici azionari e continuano a comprare. I CONTI DI INTEL Fatturato in aumento del 3% rispetto...
Segnali di stabilità per quanto riguarda gli indici Europei, con una apertura leggermente al ribasso ma comunque soddisfacente dopo le ultime due...
Nono giorno positivo in borsa (EuroStoxx50 + 1,04%, S & P + 0,78%),e nuovi massimi storici negli Stati Uniti, dopo la notizia che la Cina ridurrà...
In sintesi: Draghi sollecita lo sviluppo dello strumento di stabilizzazione fiscale prima della prossima crisi Il DAX (DE30 su xStation5)...
Ieri: "La guerra commerciale non può con il mercato azionario" Le borse hanno registrato aumenti generalizzati nonostante l'imposizione...
Oracle Corp. è una della azienda tecnologiche che combina l’evoluzione tecnologiche, con la diffusione dei nuovi strumenti. I punti...
Situazione stabile oggi, senza particolari sussulti, il Dax apre poco sotto la linea di fuoco dei 12090 mentre Oro e Petrolio rimangono stabili intorno...
La settimana scorsa abbiamo lasciato un'eredità rialzista che influenzerà positivamente in questa settimana, per la prima volta in molto...
Partenza negativa sui mercati causa le nuove e probabili imposizioni commerciali tra USA e Cina, che porta i listini asiatici sotto pressioni. La settimana...
Sommario: La crescita dei prezzi di base perde le aspettative ad agosto Riksbank sembra improbabile che possa premere il grilletto quest'anno Ulteriore...
Sommario: Mark Carney ha espresso osservazioni riguardo alla prospettiva post-Brexit DAX (DE30 su xStation5) si sposta sopra la media mobile a...
Sommario: Un pacchetto di rilasci dall'economia cinese risulta essere misto Le azioni asiatiche guadagnano terreno a seguito di un discreto...
Morgan Stanley ha emesso una raccomandazione per la coppia di valute GBPAUD. La Banca raccomanda di prendere una posizione lunga sulla coppia con i...
Sommario: L'inflazione svedese dovrebbe rimanere invariata ad agosto I dati dagli Stati Uniti potrebbero stimolare un'ulteriore volatilità...
L'USDTRY sta crollando del 4,5% dopo che la banca centrale ha deciso di alzare i tassi di interesse da già un alto livello del 17,75% ad un...
Sommario: Ricerca del Forum Economico Mondiale: Blockchain potrebbe incrementare il finanziamento del commercio di $ 1 trilione Consulente economico...
