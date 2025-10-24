per saperne di più
I CFD sono strumenti complessi e presentano un rischio significativo di perdere denaro rapidamente a causa della leva finanziaria. 71% di conti di investitori al dettaglio perdono denaro a causa delle negoziazioni in CFD con questo fornitore. Valuti se comprende il funzionamento dei CFD e se può permettersi di correre questo alto rischio di perdere il Suo denaro.
News di mercato

Speciale Gold

24 ottobre 2025

Test settimanali dei minimi da parte di oro che tenta di risalire dopo il brutto ribasso che abbiamo visto nel corso degli ultimi giorni. Fine corsa o movimento di pausa prima di un nuovo rialzo? La dinamica tecnica sembra essere molto chiara ma i dubbi sono piú che leciti.  Visto il ribasso...

RECAP ITALIA: Btp Valore, Unicredit e Eni

24 ottobre 2025

La settimana del Btp Valore si conclude oggi con una raccolta da 16,5 miliardi di euro, ottimo rendimento per il titolo destinato ai retail. Ottime anche le trimestrali di Unicredit ed Eni che di fatto non riescono peró a far decollare le quotazioni del Ftse Mib.  BTP VALORE: 16,5 MILIARDI...

Intel, rialzo dopo una buona trimestrale

24 ottobre 2025

Conti momentaneamente in ordine per Intel che mostra una trimestrale sicuramente migliore rispetto alle precedenti. Il titolo sale in afterhours oltre il 7%, gli investitori seguono la scia degli indici azionari e continuano a comprare.  I CONTI DI INTEL  Fatturato in aumento del 3% rispetto...

