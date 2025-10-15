Metalli preziosi a livelli record: oro e argento brillano mentre la Fed conclude il suo ciclo di restringimento

I metalli preziosi stanno registrando ancora oggi forti guadagni. L’oro ha superato i 4.200 dollari l’oncia, mentre l’argento si avvicina ai 52 dollari. La svalutazione delle valute fiat continua, e gli asset a offerta limitata attirano nuovamente un forte interesse da parte degli investitori. Ma cosa è successo durante la notte per scatenare questi nuovi massimi?

Jerome Powell annuncia nuove misure di stimolo

Durante la pandemia (2020–21), la Federal Reserve ha raddoppiato il suo bilancio, passando da 4,5 trilioni a 9 trilioni di dollari, generando l’inflazione più alta dagli anni ’70. Il denaro facile ha surriscaldato l’economia e aumentato il costo della vita, dal cibo agli alloggi.

Nel giugno 2022, la Fed ha iniziato a ridurre il bilancio, sottraendo effettivamente liquidità all’economia. Meno bilancio significa meno liquidità, il che in teoria dovrebbe spingere verso il basso i prezzi degli asset — cosa che, però, non è avvenuta, nemmeno in queste condizioni.

Ieri, il Presidente della Fed Jerome Powell ha accennato alla fine di questo programma di riduzione del bilancio — noto come Quantitative Tightening (QT) — tramite il quale la banca centrale vendeva asset o lasciava scadere obbligazioni, drenando così liquidità dal sistema.

Prima sono arrivati i tagli dei tassi; ora, la fine del QT. Tutto lascia intendere che stia iniziando un nuovo ciclo di espansione monetaria.

Perché annunciarlo ora?

Perché il sistema finanziario sta esaurendo la liquidità. Il “cuscinetto” della Fed — la Reverse Repo Facility — è sceso da 2,5 trilioni a appena 5 miliardi di dollari.

In questo sistema, la Fed prende in prestito denaro da banche e fondi, prestando loro titoli del Tesoro in cambio, con la promessa di riacquistarli in seguito.

Si può immaginare come un enorme parcheggio per il denaro: quando circola troppa liquidità, la Fed apre spazi nel parcheggio per “parcheggiare” l’eccesso e prevenire il surriscaldamento. Quando vuole che i mercati riprendano a muoversi, chiude il parcheggio e il denaro torna nel sistema.

Adesso, non c’è più denaro parcheggiato. E quando il denaro scarseggia, il credito si blocca. La Fed lo sa: senza liquidità, il sistema si rompe — proprio come nel 2008.

Ecco perché stamperanno di nuovo.

Impatto sul mercato

L’incertezza politica e fiscale di quest’anno nelle principali economie — Stati Uniti, Francia e Giappone — sta esercitando pressione sulle rispettive valute. Gli investitori si sono coperti dall’esposizione a dollaro, euro e yen ricorrendo ad asset come oro e argento.

Se i mercati erano già ai massimi storici — con oro, argento e bitcoin vicini ai picchi — questi ultimi sviluppi suggeriscono che nei prossimi mesi ci sia una sola direzione: nuovi massimi storici.

Se da un lato la spesa pubblica in deficit e i tagli dei tassi in uno scenario potenzialmente stagflazionistico sono i principali fattori alla base di questo cambio di sentiment, riteniamo ci sia di più.

I mercati stanno ora scontando livelli record di investimenti in capitale legati all’AI (CapEx) e quella che diventerà inevitabilmente una “guerra dell’AI” tra Stati Uniti e Cina. Gli Stati Uniti stamperanno più denaro e allargheranno i deficit con l’unico scopo di “vincere” la rivoluzione dell’AI.

Oro e argento non stanno solo diventando più preziosi: la fiducia nelle valute fiat sta crollando. Quando tutto raggiunge massimi storici contemporaneamente, non si tratta più di un mercato toro; è un cambiamento del sistema stesso.

In breve, i metalli preziosi beneficiano di un contesto di crescente liquidità e di fiducia decrescente nelle valute fiat. Tuttavia, anche in questo scenario favorevole, è importante monitorare diversi fattori che potrebbero alterare la dinamica del mercato.

Principali rischi che potrebbero fermare il rally

Un nuovo ciclo di restringimento della Fed

Storicamente, i cicli di inasprimento della Fed sono stati il modo più efficace per interrompere i mercati toro dei metalli preziosi. Per ora, tuttavia, le prospettive indicano il contrario: la fine del QT e i tagli dei tassi in corso implicano più liquidità, non meno. La Fed potrebbe rallentare il ritmo dei tagli nei prossimi trimestri, ma da sola questa misura sembra improbabile che alteri l’appetito degli investitori per i beni rifugio. Rimbalzo del prezzo del petrolio

Un aumento sostenuto dei prezzi del greggio ridurrebbe la liquidità globale e aumenterebbe i costi energetici, rischiando una crescita più lenta e un dollaro più forte. Al momento, il petrolio resta sotto pressione per le tensioni commerciali e i timori di rallentamento, rendendo questo rischio contenuto. Aumento dell’offerta o vendite a termine da parte dei produttori

Con l’oro oltre i 4.000 dollari l’oncia, i minerali godono di margini record. Tuttavia, pochi hanno la capacità di espandere la produzione dopo anni di sotto-investimento. Alcuni potrebbero essere tentati di fissare i prezzi attuali attraverso vendite a termine, ma finora non è una tendenza significativa. Rallentamento degli acquisti di oro da parte delle banche centrali

Negli ultimi anni, le banche centrali sono diventate i maggiori acquirenti istituzionali di oro, aggiungendolo alle riserve indipendentemente dal prezzo. Questa tendenza potrebbe moderarsi se il deficit delle partite correnti USA — che tra Q1 e Q2 2025 è passato dal 5,9% al 3,3% del PIL — continua a migliorare. Finché gli Stati Uniti mantengono un grande deficit, i dollari continueranno a fluire all’estero e le banche centrali straniere ne useranno parte per acquistare oro. Rialzo del renminbi cinese

Una delle principali anomalie dei mercati globali è la sottovalutazione del renminbi cinese, che scambia ben al di sotto del suo livello di parità del potere d’acquisto, nonostante la Cina sia il principale produttore industriale mondiale. Questo riflette in gran parte i tassi ultra-bassi mantenuti dalla People’s Bank of China per anni. Con rendimenti così bassi, i risparmiatori cinesi hanno cercato rifugio fuori dalla valuta locale, investendo in oro come protezione contro la svalutazione.

Questa mattina, però, la People’s Bank of China ha fissato il tasso di riferimento giornaliero dello yuan a 7,0995 per dollaro, scendendo sotto la soglia simbolica di 7,10 per la prima volta da novembre. Impostando un punto medio più forte (meno yuan per dollaro), la banca centrale segnala la volontà di limitare la svalutazione o addirittura consentire un apprezzamento.

Se il renminbi comincia a rafforzarsi in modo sostenibile, la domanda cinese di oro fisico potrebbe ridursi, con i risparmiatori che tornano verso asset locali con rendimenti migliori.

Conclusione

Per ora, però, i fondamentali restano invariati: più stimoli, meno fiducia nelle valute fiat e un contesto di liquidità che continua a favorire i metalli preziosi.