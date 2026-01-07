Calendario economico: il mercato del lavoro statunitense è pronto a riprendersi❓🇺🇸 (07.01.2026)

I mercati trattengono il respiro in attesa di una serie di dati macroeconomici che definiranno le aspettative per il rapporto sull’occupazione statunitense di venerdì (NFP). Negli Stati Uniti, l’attenzione è concentrata sia sulla variazione dell’occupazione privata ADP sia sulle aperture di posti di lavoro JOLTS. Gli investitori si aspettano dati che indichino un mercato del lavoro stabile dopo i recenti tagli dei tassi da parte della Fed, sebbene la domanda di nuove assunzioni possa rimanere moderata. Il calendario include inoltre dati ISM sull’attività dei servizi e sui nuovi ordini manifatturieri. In Europa, insieme alle vendite al dettaglio tedesche, saranno pubblicati i dati sull’occupazione tedesca, il PMI del settore costruzioni del Regno Unito e la lettura preliminare dell’inflazione dell’Eurozona per dicembre. L’abbondanza di report dovrebbe mantenere contenuta la volatilità sui mercati FX e sugli indici locali. Calendario economico di oggi (tutti gli orari in CET): 08:00, Germania – Vendite al dettaglio di novembre

Vendite al dettaglio tedesche: effettive +1,1% su base annua; precedenti +2,1%

Vendite al dettaglio tedesche: effettive -0,6% su base mensile; previsione +0,2%; precedenti +0,3%

09:55, Germania – Dati sull’occupazione di dicembre

Variazione disoccupazione tedesca: previsione +5K; precedente +1K

Tasso di disoccupazione: previsione 6,3%; precedente 6,3%

Disoccupati totali: precedenti 2,973M

Disoccupati non stagionali: precedenti 2,885M

10:30, Regno Unito – PMI settore costruzioni di dicembre

S&P Global Construction PMI: previsione 42,4; precedente 39,4

10:30, Regno Unito – Prelievi di capitale dalle abitazioni

previsione -8,7B trimestrali; precedente -16,1B trimestrali

11:00, Eurozona – Dati sull’inflazione di dicembre

CPI: precedente -0,3% su base mensile

CPI: previsione +2,0% su base annua; precedente +2,1%

HICP al netto di energia e alimentari: precedente -0,4% su base mensile

HICP ex energia e alimentari: previsione +2,4% su base annua; precedente +2,4%

Core CPI: previsione +2,4% su base annua; precedente +2,4%

Core CPI: precedente -0,5% su base mensile

11:30, Germania – Asta Bund 10 anni

precedente 2,670%

14:15, Stati Uniti – Dati sull’occupazione di dicembre (ADP)

Variazione occupazione non agricola ADP: previsione +49K; precedente -32K

15:00, Canada – PMI di dicembre (Ivey)

previsione 49,5; precedente 48,4

15:00, Stati Uniti – Dati ISM di dicembre

ISM servizi: prezzi precedenti 65,4

ISM servizi PMI: previsione 52,2; precedente 52,6

Nuovi ordini: precedenti 52,9

Occupazione: precedenti 48,9

Attività aziendale: precedenti 54,5

15:00, Stati Uniti – Ordini durevoli di ottobre

Ordini fabbrica al netto trasporti: precedente +0,2% MoM

Ordini fabbrica: previsione -1,1% MoM; precedente +0,2%

Durevoli al netto trasporti: precedente +0,2%

Durevoli al netto difesa: previsione -1,5% MoM; precedente -1,5%

15:00, Canada – Ivey PMI n.s.a.

precedente 44,5

15:00, Stati Uniti – JOLTS aperture di posti di lavoro di novembre

previsione 7,610M; precedente 7,670M

15:30, Stati Uniti – Dati EIA

Scorte settimanali distillati: precedenti 4,977M

Utilizzo raffinerie settimanale: precedente +0,1% WoW

Scorte olio combustibile: precedenti 0,134M

Produzione benzina: precedenti -0,352M

Produzione distillati: precedenti -0,076M

Importazioni greggio: precedenti -0,957M

Raffinerie greggio: precedenti +0,071M WoW

Scorte greggio: previsione -1,200M; precedenti -1,934M

Scorte benzina: precedenti 5,845M

Scorte Cushing: precedenti 0,543M

22:10, Stati Uniti – Intervento membro FOMC Bowman

01:30 (giorno successivo), Australia – Bilancia commerciale di novembre

Importazioni: precedenti +2,0% MoM

Esportazioni: precedenti +3,4% MoM

Bilancia commerciale: previsione 5,550B; precedente 4,385B

