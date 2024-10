Nasdaq in forte rialzo. Spicca Nvidia, VIX ancora alto

Mercati ancora relativamente piatti, senza spunti macro e senza spunti operativi degni di nota dal mercato valutario all'azionario. Da segnalare solamente il Nasdaq che registra una performance importante rispetto agli altri indici, ossia un +1% grazie ad un solo titolo, Nvidia che supera di netto i 132 dollari per azioni riportando la sua market cap oltre i 3200 miliardi di dollari.



MERCATI PIATTI CON VIX ALTO



Insolita situazione tecnica con un Vix alto e mercati azionari ancora tendenzialmente rialzisti. Un Vix alto solitamente fa da volano per un ribasso dei mercati, movimento che al momento risulta assente cosí come la direzionalitá che é la grande assente dallo scorso meeting del Fomc. Al momento quindi da segnalare solamente il fortissimo rialzo di Nvidia che continua la sua salita infinita verso una market cap che palesemente non gli appartiene in quanto la dinamica macroeconomica tutto va meno che nella direzione rialzista.



LE POLEMICHE SUL TASSO DI DISOCCUPAZIONE



A quanto pare i mercati non sembrano sentire veramente gli effetti positivi di questo tasso di disoccupazione al ribasso e di quel boom alquanto sospetto dei Nonfarm Payrolls, guidato tutto da un settore pubblico che ha visto il piú grande rialzo di assunzioni mai visto nella storia dell'economia Usa. A quanto pare viviamo nell'economia delle eccezioni storiche, ossia mercati che salgono contro i rapporti prezzo/utili piú esagerati dalla bolla delle dotcom, che salgono contro le condizioni macro tutt'altro che favorevoli come ad esempio la dinamica tra mercato del lavoro e inflazione. In sostanza, un mercato insano, compreso il vix in rialzo con i mercati relativamente fermi. A quanto pare é in arrivo un movimento molto forte sui mercati.

