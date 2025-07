📉NATGAS perde oltre il 5%

I prezzi del gas naturale negli Stati Uniti reagiscono alla produzione record e ai modelli di consumo stagionale I prezzi del gas naturale hanno registrato un significativo calo all’inizio di questa settimana, nonostante le previsioni di temperature superiori alla media in gran parte degli Stati Uniti. Nei prossimi giorni potrebbero prevalere condizioni più fresche nella parte occidentale del Paese, un'area solitamente caratterizzata da un'elevata domanda di gas durante i mesi estivi.

Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Apri un Conto Apri un Conto Demo Scarica la app mobile Scarica la app mobile Le previsioni meteo indicano che le temperature saranno inferiori alla norma nella parte occidentale degli Stati Uniti, ma condizioni piĂą calde sono attese su tutto il territorio statunitense entro due settimane.

Fonte: Bloomberg, NOAA

Le proiezioni delle temperature a breve termine indicano che la temperatura media negli Stati Uniti nei prossimi 2-3 giorni sarĂ leggermente inferiore alla media degli ultimi 30 anni.

Fonte: Bloomberg Finance LP

La scorsa settimana, la produzione di gas naturale negli Stati Uniti ha raggiunto nuovi massimi storici. Inoltre, si è registrata una netta ripresa nel numero di impianti di perforazione attivi negli Stati Uniti.

Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB

Il consumo complessivo di gas negli Stati Uniti (grafico superiore) e il consumo di gas da parte del settore energetico (grafico centrale) sono tornati su livelli vicini alle medie degli ultimi cinque anni.

Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB Secondo Bloomberg, le prossime 2-4 settimane saranno cruciali per definire l’andamento dei prezzi per il resto dell’anno. Il team di analisi delle materie prime energetiche suggerisce che la domanda dovrà aumentare per mantenere una narrativa stagionale rialzista nel mercato del gas. I differenziali di prezzo tra l’estate in corso e il prossimo inverno implicano un’aspettativa di consistenti prelievi dalle scorte durante la stagione invernale. Tuttavia, se le attuali condizioni meteo non dovessero rivelarsi particolarmente calde, si potrebbe assistere a un accumulo eccessivo delle scorte, spingendo i prezzi del gas su livelli particolarmente bassi, dai quali anche un successivo rimbalzo marcato potrebbe sembrare contenuto.

L’andamento odierno dei prezzi mostra un calo significativo. Vale la pena notare che il rollover dei contratti futures avverrà dopo la sessione del 22 luglio. Attualmente, si registra un leggero contango tra i contratti di agosto e settembre. La differenza più marcata si osserva tra i contratti di ottobre e novembre. Il prezzo sta cercando di recuperare i livelli al di sopra del limite inferiore del canale rialzista e della media mobile a 14 periodi. Tuttavia, se dovesse rimanere al di sotto di tali livelli, potrebbe indicare un cambiamento nella prospettiva di prezzo per il gas naturale, nonostante l’aumento stagionale tipico di questo periodo dell’anno.

Fonte: xStation5

