News del Mattino (28.03.2025)

La sessione di trading di ieri ha registrato cali sui principali indici , con l' S&P 500 sempre più vicino a chiudere il suo trimestre più debole dal 2023.

di ieri ha registrato cali sui principali , con l' sempre più vicino a chiudere il suo trimestre più debole dal 2023. I futures sugli indici statunitensi mostrano guadagni modesti di circa 0,1% , ma anche il VIX è in aumento, segnalando che l'entità e la durata di un possibile rimbalzo restano incerte.

sugli indici statunitensi mostrano guadagni modesti di circa , ma anche il è in aumento, segnalando che l'entità e la durata di un possibile rimbalzo restano incerte. Le azioni del settore automobilistico , tra cui Ford e GM , hanno subito forti perdite, poiché potrebbero essere colpite dall'aumento significativo dei costi di produzione e dei componenti a causa dei dazi .

, tra cui e , hanno subito forti perdite, poiché potrebbero essere colpite dall'aumento significativo dei costi di produzione e dei componenti a causa dei . Oggi, l'attenzione del mercato sarà principalmente sulla pubblicazione dei dati sull' inflazione PCE negli Stati Uniti relativi a febbraio, prevista per le 12:30 (GMT) . Più tardi, alle 14:00 (GMT) , verrà rilasciata la lettura finale sul sentiment dei consumatori e sulle aspettative di inflazione dell' Università del Michigan .

negli Stati Uniti relativi a febbraio, prevista per le . Più tardi, alle , verrà rilasciata la lettura finale sul e sulle aspettative di inflazione dell' . L' oro trae vantaggio dall'incertezza economica e dai dazi, registrando un aumento di oltre 0,8% e raggiungendo un nuovo massimo storico a 3.085$ per oncia.

trae vantaggio dall'incertezza economica e dai dazi, registrando un aumento di oltre e raggiungendo un nuovo a per oncia. Il dollaro USA è in leggero rialzo, mentre l' EUR/USD scende dello 0,1% a 1,078 . Il USD/JPY perde quasi 0,3% , dopo che l'inflazione di Tokyo per marzo è risultata superiore alle attese ( 2,4% vs 2,2% previsto e precedente).

è in leggero rialzo, mentre l' scende dello a . Il perde quasi , dopo che l'inflazione di per marzo è risultata superiore alle attese ( vs previsto e precedente). La volatilità nel mercato delle materie prime energetiche resta molto bassa; petrolio e gas naturale sono quasi invariati. Tra le materie prime agricole , i futures sul grano sono i maggiori perdenti, con un calo di oltre 0,6% .

nel mercato delle materie prime energetiche resta molto bassa; e sono quasi invariati. Tra le , i sono i maggiori perdenti, con un calo di oltre . Il sentiment nel mercato delle criptovalute è debole: il Bitcoin perde 1,5% , scendendo a 85.500$ . Criptovalute come Polygon, Sandbox e Gala stanno crollando di oltre 7% .

nel mercato delle è debole: il perde , scendendo a . Criptovalute come e stanno crollando di oltre . Thomas Barkin della Federal Reserve ha sottolineato che la Fed dovrebbe aspettare che l'incertezza sull'economia e sull'inflazione si chiarisca prima di agire (ad esempio, modificando i tassi di interesse ).

della ha sottolineato che la dovrebbe aspettare che l'incertezza sull'economia e sull'inflazione si chiarisca prima di agire (ad esempio, modificando i ). Nel frattempo, Susan Collins della Fed ha dichiarato che le prospettive attuali per inflazione e crescita economica sono diventate significativamente più complesse e difficili . Ha inoltre osservato che i rischi inflazionistici restano orientati al rialzo e ha affermato che i dazi aumenteranno quasi certamente l'inflazione nel breve termine.

della ha dichiarato che le prospettive attuali per inflazione e crescita economica sono diventate significativamente più . Ha inoltre osservato che i rischi inflazionistici restano e ha affermato che i aumenteranno quasi certamente l'inflazione nel breve termine. Il Canada ha annunciato che risponderà ai dazi USA. Anche il Regno Unito ha rilasciato una dichiarazione simile, sottolineando che resta aperto a colloqui con l'amministrazione Trump.

Questo materiale è una comunicazione di marketing ai sensi dell'Art. 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92 / CE e la direttiva 2011/61 / UE (MiFID II). La comunicazione di marketing non è una raccomandazione di investimento o informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio e direttive della Commissione 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e regolamento delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per le disposizioni tecniche per la presentazione obiettiva di raccomandazioni di investimento o altre informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento e per la divulgazione di particolari interessi o indicazioni di conflitti di interessi o qualsiasi altra consulenza, anche nell'ambito della consulenza sugli investimenti, ai sensi della legge sugli strumenti finanziari del 29 luglio 2005 (ad es. Journal of Laws 2019, voce 875, come modificata). La comunicazione di marketing è preparata con la massima diligenza, obiettività, presenta i fatti noti all'autore alla data di preparazione ed è priva di elementi di valutazione. La comunicazione di marketing viene preparata senza considerare le esigenze del cliente, la sua situazione finanziaria individuale e non presenta alcuna strategia di investimento in alcun modo. La comunicazione di marketing non costituisce un'offerta di vendita, offerta, abbonamento, invito all'acquisto, pubblicità o promozione di strumenti finanziari. XTB S.A. non è responsabile per eventuali azioni o omissioni del cliente, in particolare per l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari. XTB non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi perdita o danno, anche senza limitazione, eventuali perdite, che possono insorgere direttamente o indirettamente, intrapresa sulla base delle informazioni contenute in questa comunicazione di marketing. Nel caso in cui la comunicazione di marketing contenga informazioni su eventuali risultati relativi agli strumenti finanziari ivi indicati, questi non costituiscono alcuna garanzia o previsione relativa ai risultati futuri. Le prestazioni passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri, e chiunque agisca su queste informazioni lo fa interamente a proprio rischio.