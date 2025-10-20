Nikkei +60% da Aprile

Punti chiave - Prosegue lo Shutdown. Carenza di Dati Macro



- Nikkei arriva al 60% di rendimento dai minimi di Aprile



- Attesa per le trimestrali di Netflix, Tesla e Intel



- Inflazione Usa in uscita

Questa sará la settimana dove vedremo uscire l'inflazione Usa, unico dato che il Bls ha dichiarato di rilasciare seppur con un certo ritardo. Per via dello shutdown non abbiamo altri dati macro rilevanti in uscita per gli Usa, in compenso uscirá l'inflazione in Canada, Uk e Giappone, tutti dati rivisti al rialzo. Nel frattempo il Nikkei tocca il +60% dai minimi di aprile registrando una performance a dir poco incredibile, il petrolio nella notte continua a scendere e punta i minimi dell'anno. Questa settimana in uscita le trimestrali di Netlfix, Tesla e Intel.



NIKKEI DA RECORD



La Takaichi é sempre piú vicina a diventare il primo ministro giapponese e il Nikkei continua a salire con un'ottima performance del 3% sul cash raggiungendo cosí un rendimento del 60% dai minimi di aprile. Una performance che fa riflettere e che di fatto non sorprende piú visto il fatto che non vediamo la formazione di pattern ribassisti che ci possano segnalare un arresto di questa fortissima salita. Questo movimento prosegue la naturale tendenza dell'indice, non ci sono segnali ribassisti, il rialzo sembra voler continuare senza sosta. Attenzione a queste situazioni in quanto potremmo vedere dei ribassi molto forti e veloci in risposta ai rialzi, per il momento la debolezza non é pervenuta sui prezzi.



INFLAZIONE USA IN ARRIVO



L'unico dato macro rilevante della settimana é l'inflazione Usa che uscirá venerdí 24 ed é attesa al rialzo dal 2,9% al 3,1%, inflazione al rialzo che di certo non aiuta Powell a tagliare i tassi visto che una delle condizioni ideali é proprio l'inflazione in discesa. Questo dovrebbe peró essere un trend globale in quanto usciranno anche le inflazioni di Canada, Uk e Giappone, tutte previste al rialzo. Probabilmente l'effetto dei dazi si sta palesando su tutto il commercio internazionale con effetti diretti sull'inflazione, questa condizione non aiuta i tagli del costo del denaro in Canada e Uk, soprattutto per la BoE che presenta una condizione non proprio ideale per tagliare i tassi che sono ancora molto alti.



PETROLIO IN DISCESA



Continua il ribasso del petrolio che scende ancora e punta i minimi dell'anno, un ribasso che starebbe ad indicare fattualmente un calo della domanda a livello globale. Il petrolio scende insieme ad un dollaro che da inizio anno si é deprezzato fortemente contro tutte le valute, una condizione alquanto singolare visto che solitamente ad un ribasso del dollaro si attendono dei rialzi dei prezzi delle materie prime. Al momento prosegue il trend naturale al ribasso, si puntano i minimi visti ad aprile intorno area 55 dollari al barile.

