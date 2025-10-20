Notizie del mattino (20.10.2025)

I mercati hanno chiuso la settimana in modo misto: timori sulle banche regionali USA hanno pesato sui listini, ma il sentiment è migliorato grazie all’apertura di Trump verso la Cina, mentre in Cina i dati economici sono contrastanti, i rendimenti USA calano e il petrolio scende dopo colloqui tra Trump e Putin su un possibile accordo per l’Ucraina.

Gli indici di Wall Street hanno registrato un andamento misto venerdì. La sessione si è aperta in calo, principalmente a causa delle preoccupazioni legate alle banche regionali statunitensi, che hanno portato a un ribasso dell’indice Russell 2000 delle small-cap.

Le tensioni nel settore bancario regionale sono emerse dopo la divulgazione di casi di frode sui prestiti presso Zions Bancorporation e Western Alliance .

Successivamente, la notizia che Donald Trump ha indicato di non avere intenzione di imporre dazi generalizzati alla Cina — insieme alle trattative commerciali in corso e alle attese di un incontro con il presidente cinese al vertice APEC di fine ottobre — ha contribuito a migliorare il sentiment di mercato.

Venerdì, l'S&P 500 e il Nasdaq hanno chiuso in rialzo di poco oltre lo 0,5%, mentre il Russell 2000 è sceso dello 0,6%. Oggi i futures sugli indici sono in crescita, con l'US500 in rialzo dello 0,34% e l'US100 in aumento dello 0,5%.

In Europa, gli indici sono saliti, sostenuti dall'ottimismo riguardo al bilancio francese e ai solidi risultati delle società difensive. Il primo ministro francese Lecornu ha superato due voti di fiducia in parlamento.

I rendimenti dei Treasury statunitensi sono scesi al 4,0%, vicino ai minimi da settembre dello scorso anno, in un contesto di crescenti aspettative di tagli dei tassi d'interesse e persistenti timori sulle banche regionali USA.

L'EURUSD è in ripresa dopo un forte calo di fine venerdì, con la coppia che si mantiene sopra 1,1670.

Il presidente Donald Trump ha avuto una telefonata con Vladimir Putin per discutere le condizioni per porre fine alla guerra in Ucraina, il che ha provocato un calo dei prezzi del petrolio per via delle aspettative di un aumento dell'offerta. Parallelamente, si è svolto un incontro tra Trump e Zelensky, durante il quale Trump avrebbe nuovamente fatto pressioni sul presidente ucraino affinché accetti la perdita di parte dei territori in cambio di un cessate il fuoco. Trump sta ancora valutando la fornitura di missili Tomahawk all'Ucraina.

Il petrolio greggio ha reagito debolmente alla violazione di un cessate il fuoco in Medio Oriente, dove Israele ha accusato Hamas di attacchi, rispondendo con bombardamenti sulla Striscia di Gaza. Tuttavia, un nuovo cessate il fuoco è entrato in vigore questa mattina.

La Bank of Japan ha segnalato la possibilità di un ulteriore inasprimento della politica monetaria qualora le previsioni economiche dovessero migliorare. La riunione della banca è prevista per la fine del mese. Allo stesso tempo, in Giappone stanno terminando gli accordi di coalizione. Lo yen si è stabilizzato negli ultimi giorni, con la coppia USDJPY attualmente nel range 150-151.

I dati economici provenienti dalla Cina sono risultati contrastanti. Le vendite al dettaglio di settembre sono cresciute del 3,0% su base annua (a/a), leggermente sopra il 2,9% previsto, ma in rallentamento rispetto al 3,4% precedente. La produzione industriale è rimbalzata più del previsto al 6,5% a/a, superando il 5,0% stimato e il precedente 5,2%.

I dati sugli investimenti sono invece risultati più deboli. Gli investimenti fissi cumulati da inizio anno (YTD) sono diminuiti dello 0,5% a/a, peggio rispetto al -0,2% atteso e al -0,5% precedente. Inoltre, gli investimenti nel settore immobiliare (YTD) sono crollati del 13,9% a/a, più del -13,1% previsto e del -12,9% precedente.

Il PIL cinese è cresciuto del 4,8% a/a, in linea con le attese ma in rallentamento rispetto al 5,2% precedente. Su base trimestrale, l'aumento è stato dell'1,1% q/q, superiore allo 0,8% previsto e in linea con il trimestre precedente. Si tratta del ritmo di crescita annuale più lento dell'anno, a causa delle tensioni commerciali e delle difficoltà nel settore immobiliare.

I tassi sui prestiti cinesi a un anno e a cinque anni sono rimasti invariati rispettivamente al 3,0% e al 3,5%.

I prezzi delle abitazioni in Cina sono diminuiti dello 0,41% su base mensile (m/m), il calo più rapido degli ultimi 11 mesi.

Goldman Sachs prevede che la Cina manterrà una politica restrittiva sull'esportazione di terre rare fino al 2028, quando alcuni investimenti minerari statunitensi dovrebbero entrare in produzione.

prevede che la Cina manterrà una politica restrittiva sull’esportazione di fino al 2028, quando alcuni investimenti minerari statunitensi dovrebbero entrare in produzione. L’inflazione in Nuova Zelanda è salita al 3,0% a/a nel terzo trimestre, in linea con le previsioni e in aumento dal 2,7% precedente. Il dato si colloca al limite superiore del target di inflazione, il che potrebbe ridurre le prospettive di ulteriori tagli dei tassi d’interesse.

