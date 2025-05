Nikkei indebolito. Europa sui Massimi

Attesa Inflazione UK Giornate di trading puro, senza alcun dato macro di rilevanza assoluta se non per le varie inflazioni in uscita questa settimana come quella canadese che ieri ha visto un brusco calo derivante dal ribasso del prezzo del petrolio. L'inflazione core in Canada infatti sale per via degli aumenti dei prezzi nei supermercati, quindi facciamo attenzione agli sviluppi futuri dell'inflazione anche negli Usa. Oggi l'inflazione in Uk prevista salire verso il 3,3% dal 2,6%, un rialzo molto forte considerando il dato, il tutto sarebbe in linea con le stime rilasciate dalla BoE nel corso dello scorso meeting di politica monetaria dove si prevede un'inflazione ben al di sopra del 3,5% nel corso dei prossimi mesi.



IL PUNTO SULL'AZIONARIO



Nikkei continua la sua fase di indebolimento lento, mentre in Europa di continuano ad aggredire i massimi e sugli Usa si prosegue con i test dei massimi relativi. Mercati completamente disallineati dal punto di vista tecnico di lungo periodo in quanto il Dax registra nuovi massimi storici mentre in Giappone siamo ancora ben al di sotto dei massimi dello scorso anno e in Usa siamo al di sotto dei massimi storici seppur in presenza di rendimenti di breve termine fortemente esagerati. L'attenzione in questo contesto si sposta sui rendimenti conseguiti dai mercati nel corso di questo ultimo mese in quanto risultano assolutamente esagerati e fuori statistica. Ad esempio il Nasdaq ha conseguito un rialzo di circa il 30% dai minimi, il Dax di circa il 27%, in sostanza movimenti che solitamente si fanno in un anno di mercati estremamente rialzisti. La volatilitá é ancora alta e questa condizione ne é la prova. Facciamo quindi attenzione a quanto potrá succedere sui futuri allunghi dei prezzi, le reazioni negative potrebbero essere repentine e violente.



BITCOIN IN RISK-ON



Il problema dei mercati azionari che salgono in modo forte é anche l'andamento del Bitcoin che risulta essere l'asset di rischio per eccellenza e che al momento prova ad accelerare ulteriormente al rialzo senza soluzione di continuitá. Al momento ritorna a quotare a ridosso dei 108000 dollari, livelli molto alti e che corrispondono ai massimi dei mesi scorsi. Se Bitcoin non scende, difficile vedere dei mercati azionari che provano a ritracciare, la correlazione in termini di rischio é relativamente alta, pertanto l'attenzione su Bitcoin deve essere elevata.

