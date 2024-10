Notizie del giorno (11.10.2024)

Gli indici statunitensi hanno chiuso la sessione di ieri con lievi cali. L'inflazione misurata dall'indice CPI negli Stati Uniti è diminuita nuovamente, raggiungendo il livello più basso in un anno, ma la riduzione è stata inferiore alle aspettative (2,4% rispetto al 2,3% previsto e al 2,5% precedente), e l'aumento mensile è stato dello 0,2%, rispetto alle previsioni dello 0,1%. Anche il CPI di base è salito inaspettatamente al 3,3% dal 3,2% precedente.

Dati più bilanciati dalle richieste di sussidi di disoccupazione, che sono salite a 258.000, mentre il mercato prevedeva un leggero aumento a 230.000 rispetto ai 226.000 precedenti. Di conseguenza, il mercato ha previsto un totale di 50 punti base di tagli dei tassi negli Stati Uniti, ancora in gioco per quest'anno. Tuttavia, Bostic della Fed ha indicato che non si opporrebbe a mantenere i tassi invariati a novembre, qualora i dati lo giustificassero.

Oggi, prima dell'inizio della sessione, gli investitori conosceranno i risultati finanziari trimestrali delle principali banche statunitensi: JP Morgan, Wells Fargo e BNY Mellon, oltre al fondo BlackRock.

L'indice Hang Seng della Cina guadagna quasi il 3% oggi, a seguito di notizie secondo cui la PBoC ha lanciato una 'reverse repo' settimanale di 94,2 miliardi di yuan con un tasso di interesse dell'1,5%. Le esportazioni della Corea del Sud verso la Cina sono aumentate di oltre il 22% su base mensile in ottobre.

Il Ministero della Tecnologia, il Ministero delle Infrastrutture e l'Amministrazione Statale per la regolamentazione del mercato della Cina hanno annunciato un briefing speciale per lunedì. Di conseguenza, gli investitori stanno alimentando ulteriormente le aspettative per una possibile espansione del pacchetto di stimoli.

Il sentimento al di fuori della Cina, in Asia, è stato per lo più misto. Il Nikkei del Giappone è aumentato di quasi lo 0,6%, mentre quello della Corea del Sud è piatto. L'indice Sensex dell'India è in calo dello 0,3%. I futures sugli indici statunitensi ed europei sono leggermente in calo.

Oggi il dollaro è in leggero aumento, con i rendimenti dei titoli di Stato statunitensi a 10 anni che calano leggermente, di 2,7 punti base, al 4,067%. L'NZDUSD è in rialzo dopo i dati PMI della Nuova Zelanda, dove l'indice manifatturiero ha segnato 46,9 punti rispetto ai 45,8 precedenti; l'indice dei prezzi alimentari del Paese è aumentato dello 0,5% su base mensile, rispetto alle previsioni dello 0,2%.

Il sentimento nel mercato delle criptovalute rimane misto, sebbene il Bitcoin sia riuscito a recuperare alcune delle sue perdite, passando da circa $58.000 a quasi $61.000 oggi. I contratti delle materie prime agricole sono leggermente in rialzo, così come le materie prime energetiche come il petrolio. Il Brent sta scambiando sopra i $79 al barile.

KAN riferisce che Israele non ha ancora preso una decisione sulla sua risposta all'attacco iraniano. Sebbene il Pentagono abbia indicato di mantenere una comunicazione aperta con Israele, rapporti recenti indicano alcune divergenze da entrambe le parti. Gli Stati Uniti hanno dichiarato di essere sorpresi nell'apprendere del possibile bombardamento di posizioni di peacekeeping dell'ONU da parte dell'esercito israeliano e attendono chiarimenti.

Questo materiale è una comunicazione di marketing ai sensi dell'Art. 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92 / CE e la direttiva 2011/61 / UE (MiFID II). La comunicazione di marketing non è una raccomandazione di investimento o informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio e direttive della Commissione 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e regolamento delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per le disposizioni tecniche per la presentazione obiettiva di raccomandazioni di investimento o altre informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento e per la divulgazione di particolari interessi o indicazioni di conflitti di interessi o qualsiasi altra consulenza, anche nell'ambito della consulenza sugli investimenti, ai sensi della legge sugli strumenti finanziari del 29 luglio 2005 (ad es. Journal of Laws 2019, voce 875, come modificata). La comunicazione di marketing è preparata con la massima diligenza, obiettività, presenta i fatti noti all'autore alla data di preparazione ed è priva di elementi di valutazione. La comunicazione di marketing viene preparata senza considerare le esigenze del cliente, la sua situazione finanziaria individuale e non presenta alcuna strategia di investimento in alcun modo. La comunicazione di marketing non costituisce un'offerta di vendita, offerta, abbonamento, invito all'acquisto, pubblicità o promozione di strumenti finanziari. XTB S.A. non è responsabile per eventuali azioni o omissioni del cliente, in particolare per l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari. XTB non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi perdita o danno, anche senza limitazione, eventuali perdite, che possono insorgere direttamente o indirettamente, intrapresa sulla base delle informazioni contenute in questa comunicazione di marketing. Nel caso in cui la comunicazione di marketing contenga informazioni su eventuali risultati relativi agli strumenti finanziari ivi indicati, questi non costituiscono alcuna garanzia o previsione relativa ai risultati futuri. Le prestazioni passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri, e chiunque agisca su queste informazioni lo fa interamente a proprio rischio.