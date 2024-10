Notizie del giorno (23.09.2024)

La maggior parte delle azioni asiatiche è salita lunedì, sostenuta da un persistente ottimismo riguardo a tassi di interesse più bassi dopo il taglio di 50 punti base della Federal Reserve della settimana precedente. Tuttavia, i guadagni sono stati limitati a causa di una chiusura debole di Wall Street venerdì e di una festività di mercato in Giappone. Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Registrati per un conto reale PROVA UNA DEMO Scarica la app mobile Scarica la app mobile I mercati cinesi sono avanzati dopo che la Banca Popolare Cinese ha tagliato il suo tasso di riacquisto a 14 giorni a 1,85% da 1,95%. L'indice Shanghai Shenzhen CSI 300 e l'indice Shanghai Composite sono saliti rispettivamente dello 0,5% e dello 0,4%, mentre l'indice Hang Seng di Hong Kong ha aggiunto lo 0,7%. L'ASX 200 australiano è stato il peggior performer in Asia, perdendo lo 0,6% mentre si ritirava dai massimi storici. I giganti dei supermercati Woolworths e Coles Group sono scesi del 3-4% dopo essere stati citati in giudizio dall'autorità australiana per la concorrenza per aver presumibilmente ingannato i clienti con sconti. I dati economici australiani hanno mostrato debolezza: L'indice PMI dei servizi flash è arrivato a 50,6 (precedente 52,5)

L'indice PMI manifatturiero flash è sceso a 46,7 (precedente 48,5)

L'indice PMI composito flash è sceso a 49,8 (precedente 51,7)

La Banca Centrale Australiana dovrebbe mantenere i tassi di interesse invariati al 4,35% nella sua prossima riunione di martedì, ma è probabile che mantenga un atteggiamento più restrittivo a causa dell'inflazione persistente e di un mercato del lavoro forte. Il deficit commerciale della Nuova Zelanda si è allargato:

Le esportazioni sono scese a 4,97 miliardi (precedente 6,09 miliardi)

Le importazioni sono aumentate a 7,17 miliardi (precedente 7,11 miliardi)

Il saldo commerciale mensile è peggiorato a -2203 milioni (precedente -963,0 milioni)

I prezzi del petrolio sono saliti, con i future del Brent crude in aumento dello 0,5% a $74,29 al barile e i future del greggio statunitense in aumento dello 0,9% a $71,64. L'intensificarsi del conflitto in Medio Oriente e le aspettative di una maggiore domanda dopo il taglio dei tassi statunitensi hanno sostenuto i prezzi. I prezzi dell'oro hanno raggiunto un record massimo nel commercio asiatico, con l'oro spot in aumento dello 0,3% a $2,631,19 l'oncia. Il metallo giallo ha beneficiato di tassi di interesse statunitensi più bassi e di un dollaro più debole. L'indice del dollaro e i future dell'indice del dollaro sono saliti leggermente nel commercio asiatico, stabilizzandosi dopo le perdite della settimana precedente. Il dollaro australiano ha guadagnato lo 0,3% in vista della riunione della RBA, mentre lo yen giapponese si è indebolito dello 0,3% rispetto al dollaro. Gli investitori attendono una serie di discorsi della Fed questa settimana, tra cui i commenti del presidente Jerome Powell, nonché dati chiave degli Stati Uniti in uscita venerdì. I future azionari europei e statunitensi indicano un'apertura positiva, con guadagni tra lo 0,2% e lo 0,6%. La ministra degli Esteri giapponese Yoko Kamikawa incontrerà lunedì a New York il suo omologo cinese Wang Yi, in un momento di tensioni dopo i recenti attacchi contro cittadini giapponesi in Cina. EURUSD è stabile, l'argento è in calo dello 0,4% e l'oro è in aumento solo dello 0,3%. Il mercato delle criptovalute è più alto dopo un fine settimana tranquillo; attualmente il Bitcoin è in aumento dell'1,5% oggi ed Ethereum sta negoziando con un aumento di quasi il 4%.

