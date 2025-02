Notizie del mattino (03.02.2025)

I contratti sugli indici statunitensi stanno subendo pesanti perdite, a causa dei timori di una guerra commerciale dopo che Trump ha promesso di imporre dazi del 25% su Canada e Messico e del 10% sui beni cinesi; il US100 perde il -2,5%, il US500 arretra di quasi il 2% e il US30 perde l'1,5%; la svendita è nuovamente concentrata sulle azioni delle aziende tecnologiche.

Il Messico non ha ancora deciso come rispondere, ma il Canada ha già reagito con dazi di ritorsione del 25% su beni statunitensi per un valore di 155 miliardi di dollari canadesi (es. vino, birra, alimenti, elettrodomestici, ecc.); anche la Cina ha annunciato che risponderà con misure di ritorsione. Il mercato teme che la situazione possa portare a un'inflazione strutturalmente più alta, rendendo più difficile per la Federal Reserve tagliare ulteriormente i tassi.

L'Indice del Dollaro USA (USDIDX) guadagna quasi l'1% in un'ondata di avversione al rischio, sebbene i rendimenti dei titoli del Tesoro USA a 10 anni siano in calo al 4,51%, mentre quelli dei titoli a 2 anni siano saliti di 5 punti base, superando il 4,24% – segno che gli investitori sono più preoccupati per l'inflazione derivante dai dazi nel breve termine piuttosto che nel lungo.

La sessione asiatica è stata dominata dai venditori, con gli indici della regione APAC che hanno subito le perdite più consistenti degli ultimi sei mesi. Il principale dato macroeconomico di oggi è stato il PMI manifatturiero cinese di gennaio, che ha deluso le aspettative: 50,1 contro 50,6 previsti e 50,5 precedenti. I contratti CHN.cash sono scesi dello 0,7%, mentre il JAP225 giapponese ha perso il 2,15%.

Le vendite al dettaglio australiane hanno superato le previsioni, registrando un calo di appena -0,1% su base mensile rispetto al -0,7% atteso e allo 0,8% precedente. I permessi di costruzione sono aumentati dello 0,7%, contro aspettative dell'1% e un calo precedente del -3,6%.

Nei verbali, i membri della Banca del Giappone hanno sottolineato che il quarto anno consecutivo di inflazione domestica superiore al 2% sta portando a un aumento delle aspettative inflazionistiche e hanno promesso di alzare i tassi se i nuovi dati lo giustificheranno. Hanno evidenziato il rischio di aumenti salariali nella primavera e il prolungato indebolimento dello yen come fattori pro-inflazionistici.

Alcuni membri hanno assunto un tono chiaramente aggressivo, suggerendo che gli attuali tassi di interesse reali siano profondamente negativi, ma il tono generale della BoJ non ha modificato la reazione dello yen: la coppia USD/JPY sta guadagnando oltre lo 0,2% grazie alla forza del dollaro. Il PMI manifatturiero giapponese finale per gennaio si è attestato a 48,7 rispetto a 48,8 della prima lettura.

L'oro perde lo 0,5%, l'argento lo 0,8% e si registrano cali anche nel mercato delle materie prime agricole. Il gas naturale (NATGAS), invece, è in rialzo di quasi il 7%, così come il petrolio, che guadagna oltre l'1%.

Trump terrà colloqui con i rappresentanti di Messico e Canada oggi; c'è ancora speranza che i dazi non entrino in vigore e si possa raggiungere un accordo all'ultimo minuto. In caso contrario, saranno applicati da domani, ovvero il 4 febbraio.

Anche le criptovalute subiscono perdite a causa dell'avversione al rischio: il Bitcoin scende a 94.000 dollari, Ethereum arretra di oltre il 12% a 2.500 dollari e la stragrande maggioranza delle criptovalute più piccole è in calo a doppia cifra, inclusi Cardano, Bitcoin Cash, Polkadot e Ripple.

Donald Trump ha commentato che "il dolore derivante dai dazi varrà il prezzo" e ha avvertito che "i dazi potrebbero peggiorare molto." Ha anche dichiarato che gli Stati Uniti stanno preparando dazi contro l'Unione Europea. Attualmente, i dazi impatteranno su scambi commerciali per un valore di 1,3 trilioni di dollari (equivalente al 5% del PIL) con i tre principali partner commerciali degli USA, che rappresentano il 43% di tutte le importazioni. La Federal Reserve stima che questi dazi ridurranno il PIL dell'1,2%, aggiungendo allo stesso tempo lo 0,7% all'indice delle spese per consumi personali (PCE).

