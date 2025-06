Notizie del mattino (04.06.2025)

Gli indici della regione Asia-Pacifico stanno trattando al rialzo in un intervallo compreso tra lo 0,00% e l’1,20%. I maggiori guadagni si registrano sugli indici cinesi, con rialzi compresi tra lo 0,30% e l’1,20%. L’indice australiano AU200.cash è in aumento dello 0,50%, il giapponese JP225 sale dello 0,15%, mentre il singaporeano SG20cash è pressoché invariato intorno allo 0,00%.

Fonti canadesi e statunitensi suggeriscono che un accordo commerciale potrebbe essere raggiunto prima del vertice del G7 previsto per il 15 giugno. L’inviato di Trump, Pete Hoekstra, ha espresso ottimismo, pur senza fornire dettagli. Ottawa sembra pronta ad agire e i prossimi 2–3 giorni saranno decisivi.

Nonostante i precedenti annunci di aumento dei dazi, fonti indicano che Trump starebbe valutando una de-escalation su più fronti commerciali, non solo con il Canada. Questo ha alimentato le speranze di una riduzione delle tensioni in vista del G7.

La maggior parte degli economisti prevede che la Banca del Canada manterrà il tasso d’interesse principale invariato al 2,75% nella riunione odierna del consiglio.

Il prodotto interno lordo dell’Australia è cresciuto solo dello 0,2% trimestre su trimestre nel primo trimestre, al di sotto della previsione dello 0,4%. La crescita annuale ha raggiunto l’1,3%, penalizzata da dati deboli nel settore pubblico e nelle esportazioni. Questi dati rafforzano l’ipotesi di un possibile taglio dei tassi da parte della RBA.

Nonostante i deludenti dati sul PIL, il tasso di cambio AUDUSD ha registrato solo un leggero calo, seguito da un rimbalzo, rimanendo pressoché invariato sul timeframe giornaliero. I mercati avevano in parte già scontato i dati più deboli, tenendo conto delle revisioni delle previsioni precedenti.

L’Iran ha espresso disponibilità ad accettare restrizioni sull’arricchimento dell’uranio all’interno del proprio territorio, il che rappresenta già un progresso nei negoziati. I prezzi del petrolio Brent sono leggermente calati alla notizia, ma la reazione del mercato è stata contenuta, in attesa di azioni concrete.

Le azioni sudcoreane sono in rialzo dopo la vittoria del leader dell’opposizione Lee Jae-myung alle elezioni presidenziali straordinarie. I mercati hanno accolto positivamente il risultato, vedendolo come un’opportunità per una maggiore stabilità politica.

Trump intende invocare il Defense Production Act per accelerare la produzione interna di minerali critici, con l’obiettivo di ridurre la dipendenza dalla Cina. Tuttavia, gli esperti osservano che gli effetti concreti potrebbero non manifestarsi prima di 5–10 anni.

